Zu der Ausstellung "Treffpunkt Worpswede" hatte Peter-Jörg Splettstößer nationale und internationale Künstlerkollegen ins Alte Rathaus eingeladen (Tom Wesse)

Die Idee hinter Euro-Art, der Vereinigung der europäischen Künstlerkolonien, findet in Ausstellungen wie „Treffpunkt Worpswede“ (Foto), zu der Peter-Jörg Splettstößer nationale und internationale Kollegen ins Alte Rathaus eingeladen hatte, ihre Umsetzung. Dennoch ist die Mitgliedschaft Worpswedes in dem Zusammenschluss nicht unumstritten. Bürgermeister Stefan Schwenke berichtete dem Kulturausschuss in der jüngsten Sitzung von der Generalversammlung. Er unterstützt die Kooperation weiterhin vehement, auch als politisches Signal der europäischen Einheit in Zeiten des aufstrebenden Nationalismus. Dennoch sei es ein zäher und träger Prozess, gemeinsame Ideen auch in Worpswede umzusetzen. Anette Faouzi (CDU) brachte das Problem auf den Punkt: „Euro-Art ist ein Geheimtipp.“ Sie forderte, der Zusammenschluss müsse im Künstlerdorf sichtbarer werden, stellte aber auch fest: „Das, was wir heute sagen, haben wir vor einem Jahr schon genauso formuliert.“