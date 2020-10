Die Große Kunstschau war eine der Stationen beim Worpswede-Besuch der Landtagsabgeordneten Eva Viehoff von Bündnis 90/Die Grünen (im Bild rechts). (Tom Wesse)

Worpswede. Die niedersächsische Landtagsabgeordnete Eva Viehoff (im Bild rechts) hat sich in Worpswede über die Perspektiven der Kultur vor Ort informiert. Die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ließ sich durch die Große Kunstschau führen. Deren Leiter Jörg van den Berg (links) verwies darauf, dass „Bildung, Kunst und Kultur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine herausragende Bedeutung“ habe. Er will ab kommendem Jahr einen Teilbereich der Großen Kunstschau den Künstlerhäusern zur Verfügung stellen. Dort wie auch im Barkenhoff soll es einen Bereich geben, in dem sich die Künstlerhäuser mit ihren Gästen als wichtige Kunstproduktions- und Stipendienstätte präsentieren können. Viehoff zeigte sich während des Rundgangs beeindruckt von der Art der Präsentation in der Rotunde und lobte den Ansatz „zeitgenössische Kunst mit der traditionellen in einen sinnvollen Dialog zu bringen.“ Anschließend war sie zum Gedankenaustausch in den Künstlerhäusern selbst zu Gast. Viehoff signalisierte dem Trägerverein ihre persönliche Unterstützung und berichtete, dass es in der Landesregierung Bestrebungen gebe, Künstler noch aktiver zu fördern. Abschließend sagte sie: „Wir würden es sehr begrüßen, wenn Worpswede bei der Stipendienvergabe wieder eine stärkere Berücksichtigung erhalten würde.“