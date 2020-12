Mithilfe einer Videokonferenz haben sie das neue Jahresprogramm der evangelischen Jugend im Kirchenkreis vorgestellt: Philipp Köhn, Jorge Topp, Rike Schröder und Tony Sinke (von oben links im Uhrzeigersinn). (Roland Hofer)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Unter dem neuen Jahresmotto „#moorerleben“ lädt die evangelische Jugend im Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder zu diversen Veranstaltungen ein. Der neue Jahreskalender mit Freizeiten, Seminaren und Aktionen kommt dieser Tage auf den Markt. Anmelden kann man sich ab sofort. Wegen Corona haben die Organisatoren umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt.

Genau 44 Termine aus allen Regionen im Kirchenkreis, zu dem unter anderem Glaubensgemeinden in Grasberg, Lilienthal, Hüttenbusch, Worpswede, Kirchtimke und Wilstedt zählen, hat das Team der AG Medien und Kommunikation des Kirchenkreisjugenddienstes (KKJD) im Programmheft zusammengefasst: vom Tagesseminar für Gruppenleiter (Teamer) über Auslandsfreizeiten bis zur Adventsauszeit. „Wir wollen möglichst viele Zielgruppen ansprechen, offen sein für Neues und viele gemeinsame Erlebnisse bieten“, bringt Mitorganisatorin Rike Schröder das Konzept auf den Punkt.

Das Virus tagesaktuell im Blick

Coronabedingt setzen die Organisatoren im Jahresprogramm neue Akzente: Laut Jugenddiakon Tony Sinke „geht die Gesundheit absolut vor“. Daher hätten die Teams alle Aktionen coronakonform geplant – mit Hygienekonzept, unter Einhaltung der jeweils aktuellen Richtlinien. „Hier profitieren wir sehr von unseren Erfahrungen aus den diesjährigen Sommer- und Herbstaktionen“, sagt Sinke. Wie Jorge Topp mitteilt, stellt das Team alle Termine auf die Webseite (www.kkjd-ohz.de) des Kirchenkreisjugenddienstes. Neu daran ist der QR-Code im Heft. „Wer den QR-Code scannt, landet auf der Internetseite und erfährt tagesaktuell, wie sich Corona auf die Maßnahme auswirkt.“ Sinke und sein Team hoffen, dass 2021 Treffen in größeren Gruppen wieder möglich sind. „Digitale Medien erleichtern zwar vieles, doch die Live-Begegnungen sind ungemein wichtig“, sagt Mitorganisator Philipp Köhn. Viele Kinder und Jugendliche hätten sich freiwillig stark zurückgenommen, bräuchten aber den Kontakt zu Gleichaltrigen.

Für Rinke Schröder ist das Teamer-Wochenende „Among us“ vom 24. bis 26. September ein Höhepunkt. „Da können wir mal machen, worauf wir Lust haben, Lieblingsspiele spielen, die Auszeit genießen, unsere Interessen einbringen.“ Jorge Topp freut sich auf die Fahrt zum Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt (12. bis 16. Mai) und ist „gespannt auf die intensive Zeit und viele neue Erfahrungen“. Die erstmalige Interrail-Freizeit vom 22. bis 31. Juli ist wiederum der Favorit von Philipp Köhn. „Zusammen Europa erkunden, mit dem Zug – ein tolles Erlebnis statt der üblichen Busreisen“, findet er.

Auch die Themen Klimakrise und Nachhaltigkeit sind dabei. Erstmals öffnet die Zukunftswerkstatt (18. bis 20. Juni) in Osterholz-Scharmbeck. Zu Gast ist eine Wissenschaftlerin des Alfred-Wegener-Instituts. Teilnehmer diskutieren dann über Themen wie Klima, Umwelt und Ressourcenverbrauch. Nachhaltigkeit prägt auch die Freizeiten: von der Fahrt per Bus oder Zug, über Mehrweggeschirr, Müllvermeidung und bewusste Ernährung. Neu im Programm sind die Straßenmusiktour durch Niedersachsen (6. bis 12. August), die Studienreise nach Auschwitz und Krakau (24. bis 29. Juli) und die Auslandsfreizeiten in der Toskana und in Schweden. Zu den Klassikern gehören die Teamer-Schulungen, die Kinderbibelwoche (18. bis 29. Oktober), Familienfreizeiten und Andachten.

Für alle Angebote gilt: „Wir schaffen Freiräume für die Kinder und Jugendlichen, leben Gemeinschaft, nehmen Glaubensfragen auf und gestalten eine Atmosphäre, in der man sich ausprobieren kann“, sagen die Organisatoren. Sie betonen, dass finanzielle Gründe kein Hindernis darstellen sollen: „ Wir finden vertrauensvoll eine Lösung.“ Die Programmhefte gibt es in Jugendtreffs, im Haus der Kirche und Gemeindehäusern.