Mit der Gründung des Umzugs- und Transportunternehmens LiLi hat Jamil Al Ibrahim den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Zu Fuß und meistens nachts durchquerte er gemeinsam mit einer Schwester 2015 die Türkei, Bulgarien und Ungarn bis er endlich Passau erreichte. 17 Tage brauchten sie für diese Strecke, an der Hand hatte er stets seinen vierjährigen Neffen. Fünf Jahre später hat Jamil Al Ibrahim nun einen weiteren Schritt getan und sich mit einem Transport- und Umzugsunternehmen in Lilienthal selbstständig gemacht.

Hella Oelzen und Jamil Al Ibrahim lernten sich im Café International kennen, in dem die Lilienthaler Flüchtlingshilfe mehr als 80 Geflüchtete im Laufe der Zeit betreute. „Wir schlossen ihn sofort in unser Herz“, verrät die Mitarbeiterin der ökumenischen Flüchtlingshilfe. Besonders anrührend fanden die Mitarbeiter dabei die Tatsache, dass sich der junge Jeside mitsamt seinem kleinen Neffen auf die Flucht begab.

Obwohl die Flüchtlingshilfe mithilfe ihres Netzwerks auch andere Geflüchtete in feste Anstellungen vermitteln konnte, sei der heute 30-Jährige eine absolute Ausnahmeerscheinung, erzählt Oelzen. „Ich bewege mich immer und will immer weiter“, so dessen Grundeinstellung. In Deutschland angekommen und trotz minimaler Sprachkenntnisse legte der gelernte Tischler die Hände nicht in den Schoß. Als Überbrückung der Wartezeit auf den Deutschkursus übernahm Jamil Al Ibrahim für vier Monate einen Ein-Euro-Job auf dem Lilienthaler Golfplatz. Nach 28 Tagen Deutschkursus begann er dann, in einem Umzugsunternehmen zu arbeiten.

Dabei wurde ihm bewusst, dass geringe Deutschkenntnisse keine gute Voraussetzung waren, um seinen Traum von der Selbstständigkeit zu realisieren. Schnell arbeitete er sich zum Vorarbeiter hoch. „Ich habe von den Kollegen Deutsch gelernt“, sagt der 30-Jährige. Ständig habe er Fragen gestellt und zu allen Kontakt aufgenommen. Sein Weg, auch ohne Deutschkursus weiterzukommen, habe dem ehrgeizigen Iraker recht gegeben. „Ich bin jetzt nicht perfekt“, gibt er unumwunden zu, „ich muss noch mehr lernen.“ Unterstützt wird Jamil Al Ibrahim von seiner Freundin Maren Meyer, mit der er seit einem Jahr zusammenlebt.

Sie beide nutzten die Corona-Zeit, um die Selbstständigkeit voranzutreiben: Umgezogen wird immer, sagten sich die beiden Lilienthaler auf der Suche nach einem Betätigungsfeld für Al Ibrahim. Und so nutzten sie die Corona-Zeit, um einen Businessplan zu schreiben, Marketingstrategien, Firmennamen und -logo zu entwickeln, die Webseite lili-umzug.de und den Auftritt in sozialen Netzwerken aufzubauen. Mit dem von ihm ausgewählten Firmennamen „LiLi“ will der 30-jährige Unternehmer seine Verbundenheit mit Lilienthal dokumentieren. „Ich habe fast meine Eltern vergessen“, sagt er in Erinnerung an die große Hilfsbereitschaft der Lilienthaler, der Flüchtlingshilfe Lilienthal und der Mitarbeiter des Café International. „Sie haben mir ohne Ende geholfen.“

Hella Oelzen verlor den jungen Jesiden Jamil Al Ibrahim, der nach seiner Flucht aus der vom IS umkämpften nordirakischen Stadt Shingal nach Lilienthal kam, mit Schließung des Cafés International und in der Coronazeit aus den Augen. Dann aber traf sie ihn vor Kurzem in der Klosterstraße vor einem großen 3,5 Tonnen schweren Lieferwagen, den er nun sein Eigen nennt, wieder. Zwei Mitarbeiter unterstützen den Existenzgründer bei Umzügen aller Art, bei Transporten und Sperrmüll- und Müllentsorgung. In Ausnahmen, so Jamil, überschreite er den Radius von 75 Kilometern rund um Lilienthal und mache auch Fernumzüge. Mit Rund-um-Service organisiert er Privat- und gewerbliche Umzüge, alles zum Festpreis. Und mit Fingerspitzengefühl und jeder Menge Ausrüstung kümmert sich der junge Existenzgründer auch um Seniorenumzüge. Sein Plan ist es, Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen und den Aufbau von Möbeln anzubieten. Eben alles, was sein weißer 3,5-Tonner so möglich macht. „Dafür, dass ich erst im Juli angefangen habe, läuft es sehr gut“, freut sich der junge Unternehmer.

Jamil Al Ibrahim ist unter der Telefonnummer 01522 1437236 oder unter www.lili-umzug.de zu erreichen.