Die Besucher konnten sich beim Sommerfest einen Eindruck von der Vereinsarbeit verschaffen. Pferde und Reiterinnen standen dabei im Mittelpunkt. (André Fesser)

Lilienthal. Mit einem pferdesportlich umrahmten Sommerfest hat der Reiterverein Lilienthal und Umgegend am Sonntag seinen 70. Geburtstag gefeiert. Die Wiesen rund um den Roschenhof hatten die Vereinsmitglieder zum Festgelände umfunktioniert. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich bei mehreren Vorführungen ansehen, was man in dem Verein lernen kann. Es gab einen Flohmarkt, eine Tombola, Ponyreiten und andere Mitmachmöglichkeiten. Und auch der Bürgermeister ließ sich blicken.

So weit, so normal. Die Spannungen allerdings, die sich in den vergangenen Monaten zwischen Roschenhof und Rathaus aufgebaut haben, verliehen dem Nachmittag eine gewisse Brisanz. Wie berichtet, steht das Gelände, von dem der Reiterverein einen Teil nutzt, im Fokus der Gemeinde der Gemeinde und eines Investors. Die Pläne sehen vor, dort im großen Stil Wohnungen und obendrein eine dringend benötigte Schule zu bauen. Seitdem die Pläne bekannt wurden, bangt der Reiterverein um seine Existenz.

Zwar sei es in den vergangenen Monaten stiller geworden, wie die Vereinsvorsitzende Cornelia Harbers, auf Nachfrage betonte. Wirklich mit dem Verein gesprochen habe zuletzt niemand. Allerdings seien ab und zu Techniker über die Wiesen gelaufen, um das Gelände zu vermessen. Man lebe daher weiter in Unsicherheit, so Harbers, wolle aber zunächst normal weiterarbeiten. So seien auch die Planungen für die Turniere des kommenden Jahres bereits angelaufen.

Den Besuch der Vermesser zumindest konnte sich Bürgermeister Kristian Tangermann erklären. Nachdem der Gemeinderat vor einigen Monaten den sogenannten Aufstellungsbeschluss für die Bauleitplanung gefällt hatte, würden nun die für das weitere Verfahren nötigen Gutachten erstellt. Ob dann auch tatsächlich an diesem Ort gebaut werden darf, ist damit allerdings noch nicht entschieden.

Tangermann zeigte sich bei seinem Besuch angetan von der Jugendarbeit, die der Reiterverein leistet, zumal er nach seinem Umzug nach Lilienthal auch selbst unter die Reiter gegangen sei und dabei viel Spaß und Freude empfinde. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass hier noch lange diese erfolgreiche Jugendarbeit geleistet werden kann“, sagte der Bürgermeister in seiner kurzen Ansprache. Das sollte, wie er später auf Nachfrage durchblicken ließ, allerdings nicht bedeuten, dass für den Verein alles so bleiben wird wie bisher.

Denn schließlich gehe es bei der Nutzung des Geländes auch um die Interessen der Grundeigentümer. Tangermann zufolge wollen auch sie das Land gern bebauen oder aber landwirtschaftlich nutzen. Für den Reiterverein würden sich die Bedingungen also in jedem Fall verändern.

Zumindest die Diakonische Behindertenhilfe weiß der Reiterverein auf seiner Seite. Ihr kommt womöglich eine Schlüsselrolle zu, wenn es um die Zuwegung zu einem möglichen neuen Baugebiet geht. Die Einrichtung zeigte auf dem Sommerfest Flagge, indem sie an einem Stand Kunstwerke und Kunstkarten anbot und Kinder zum Mitmalen einlud.

Für den Reiterverein ging es der Vorsitzenden Cornelia Harbers zufolge an diesem Tag auch darum, sich selbst zu zeigen und ein Gesicht zu geben: „Wir sind kein elitärer Privatstall, sondern ein ehrenamtlich getragener Verein für jedermann.“ Man habe im Vorfeld des Geburtstags auch mit dem Gedanken gespielt, einen zünftigen Reiterball zu veranstalten, sich dann aber doch für das Sommerfest entschieden, um somit auch den Familien mit Kindern unter den gut 300 Mitgliedern die Möglichkeit zum Mitfeiern zu geben. Im Herbst soll auch ein Buch erscheinen mit Geschichten und Anekdoten, die den Verein über 70 Jahre geprägt haben.