Stefan Schwenke und Imke Schumacher-Reichert testeten im Teeatelier die Worpsweder Kräutermischung. (Sabine von der Decken)

Worpswede. Rein theoretisch hätten sie die Kräuter auch vor der Haustür sammeln können, denn Senior-Tea-Tasterin Sandra Nikolei achtete in der Zusammenstellung der Rezeptur für den Bio-Kräutertee „Worpsweder Wiese“ darauf, dass darin in der Region beheimatete Pflanzen Bestandteil sind. Obwohl „made in Worpswede“, kommen Brennnesselblätter, Drachenkopfmelisse, Apfelminze, Löwenzahn, Birkenblätter, Ringel- und Kornblumenblüten in Bioqualität aus Österreich.

Obwohl die J.T. Ronnefeldt KG schon vor 25 Jahren ihre gesamte Tee- und Versandlogistik an den Standort Worpswede verlagerte, kommt es erst jetzt im Rahmen des Jubiläums zu einer Zusammenarbeit des bio-, halal- und koscher-zertifizierten Teehandelsunternehmens und der Worpswede Touristik- und Kulturmarketing GmbH (WTG). Seit 25 Jahren ist auf jeder der Teetüten, die weltweit versendet werden, Worpswede als Produktionsstandort vermerkt. Mit der neuesten Bio-Kräuterteekreation „Worpsweder Wiese“ aber beschreiten Ronnefeldt und WTG erstmals gemeinsame Wege. Die Erstauflage umfasst 1000 Stück 50 Gramm schwere Tüten der frischen, leichten und kräuterigen Mischung, die ab sofort in der Tourist-Information an der Bergstraße Werbung für den Künstlerort Worpswede macht. Sehr empfehlenswert als Eistee sei sie mit einem Spritzer Apfelsaft, so Sandra Nikolei.

Für Imke Schumacher-Reichert, Geschäftsstellenleiterin der WTG, waren die enthaltenen Birkenblätter als typisches Merkmal von Teufelsmoor und Hammeniederung das schlagende Argument, sich für diese Teemischung zu entscheiden. Mit der Wahl des Namens „Worpsweder Wiese“ begab sich die WTG auf die Suche nach einem passenden Bild eines alten Worpsweder Künstlers und wurde mit dem 1888 von Otto Modersohn geschaffenen Gemäldes „Mädchen in der Blumenwiese“ fündig. Die WTG entspricht mit der speziellen Worpsweder Kräuterteemischung dem Wunsch vieler Touristen, ein Stück Worpswede mit nach Hause nehmen zu wollen, um sich das Worpsweder Gefühl noch eine Weile auf der Zunge zergehen zu lassen und ihm nachzuspüren. Die Idee, für den Winter einen Schwarztee für Worpswede aufzulegen, stehe bereits im Raum, sagte Jutta Tarlan, Leitung Kommunikation bei Ronnefeldt.

Erste Gespräche über eine Zusammenarbeit gab es im Frühjahr. Die Umsetzung der Ideen aber erfolgte schnell und unkompliziert, erinnert sich die WTG-Geschäftsstellenleiterin. „Wenn Birke dabei ist, dann ist es gesetzt“, so ihr Argument zugunsten der Mischung. Dem pflichtete auch Worpswedes Bürgermeister und WTG-Geschäftsführer Stefan Schwenke bei. Für 4,80 Euro können Besucher Worpswedes nun eine nach Moor und weitem Himmel schmeckende Teemischung exklusiv nur in der Tourist-Information erstehen. Denn die „Worpsweder Wiese“ gibt es ausschließlich in dem geschichtsträchtigen Philine-Vogeler-Haus, in dem die Gästeinformation ihre Zelte aufgeschlagen hat. Das von Andreas Wilhelm gestaltete Etikett bringt die Verquickung von Kunst und Genuss, Worpswede und Tee, besonders gut zum Tragen.

Sandra Nikolei lud in das Teeatelier zur Verkostung des neuen Bio-Kräutertees und einiger weiterer Neu- und Besonderheiten Ronnefeldts ein. „Viel Saugen und Schlürfen“, hieß das Geheimnis bei dem professionellen Teatasting, um alle Geschmacksknospen zu aktivieren und sämtliche Geschmacksnoten herausschmecken zu können. Werksleiter Bernd Brockmann machte deutlich, dass für Biokräuter das gleiche Prozedere und ausgefeilte Qualitätsmanagement wie für alle in Worpswede gemischten und verpackten Tees von Ronnefeldt gilt. Schon die Rohwaren werden mehrmals sensorisch und analytisch untersucht, sagte er, bis sie in eine Mischung Eingang finden. Zum Abschluss wird die fertige Mischung noch einmal auf guten Geschmack verkostet. Rückstellproben sorgen dafür, dass die Produktionsprozesse nachvollziehbar bleiben. Für Brockmann, der auf Erfahrung in großen Lebensmittelkonzernen blickt, ist dies eine ganz besondere Art von Qualitätssicherung.