Der alte und der neue Vorsitzende der Schlichtungsstelle Bergschaden Niedersachsen: Wolfgang Arenhövel (links) und Rüdiger Lengtat. (Heeg)

Rotenburg. Wer Risse im Putz, in Bodenfliesen oder im Mauerwerk seines Hauses auf die Folgen der Erdgasförderung zurückführt, kann sich seit 2014 an die Schlichtungsstelle Bergschaden Niedersachsen wenden, um eine Entschädigung von der Industrie zu erwirken. Diese fürs ganze Bundesland zuständige Schlichtungsstelle hat ihren Sitz im Rotenburger Kreishaus und nach sechs Jahren einen neuen Vorsitzenden bekommen. Rüdiger Lengtat hat zum 1. August das Amt von Wolfgang Arenhövel übernommen – beide sind ehemalige Richter: Lengtat war unter anderem Richter am Oberlandesgericht Celle und bis zu seiner Pensionierung Präsident des Landgerichts Verden, sein Vorgänger war Präsident des Oberlandesgerichts Bremen.

Mit dem Schlichten in Konflikten hatte Lengtat schon am Landgericht zu tun, sagte er am Donnerstag bei der Amtseinführung. Er sei dort Mediator und auch für etliche Schiedsverfahren verantwortlich gewesen. Schlichtungsverfahren seien gute Instrumente, um die Nachbarschaft zu fördern. Seit 1. August im Amt, hat er bereits das erste Verfahren erfolgreich mit einem Vergleich über die Entschädigung beendet. „Die Schlichtungsstelle fördert ein gutes und verantwortungsbewusstes Miteinander in Niedersachsen, ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, sagte er. „Wir können den Konfliktstoff zwar nicht beseitigen, aber zumindest in Grenzen halten“, so Lengtat. Weitere Erdbeben seien wegen der vielen Erdgas-Förderstellen in der Region nicht auszuschließen.

Das letzte Beben ereignete sich im November 2019 im Raum Langwedel. Rund 1500 Schadenersatzanträge seien daraufhin beim Förderunternehmen eingegangen. Für die meisten Schäden sei gleich bei den Besichtigungsterminen an den Häusern eine Lösung gefunden worden. Einige wenige landeten bei der Schlichtungsstelle. „Seit 2014 bis einschließlich 2019 wurden 42 Schlichtungsverfahren abgeschlossen“, berichtete Matthias Cordes, Verwaltungsmann im Kreishaus und Geschäftsführer der Schlichtungsstelle. 25 Verfahren endeten mit einer Einigung in der Verhandlung und sechs im Wege einer direkten Einigung zwischen Unternehmen und Hausbesitzer. In elf Fällen habe die Industrie dem Kompromissvorschlag nicht zugestimmt. Im laufenden Jahr gingen bislang sechs Anträge ein, von denen ein Verfahren erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Gesamtwert der 25 Vergleiche in den Verhandlungen belaufe sich auf 118 950 Euro.

Die Schlichtungsstelle Bergschaden Niedersachsen ist eine neutrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger aus ganz Niedersachsen. Sie vermittelt im Fall von Schäden im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten, wie beispielsweise Erdbeben oder Bodenabsenkungen, in einem für die Geschädigten kostenfreien und transparenten Verfahren. Die Schlichtungsstelle ist darauf ausgerichtet, eine Einigung zu erzielen und langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen, die meist mit einem enormen Aufwand, hohen Kosten und Risiken verbunden sind, möglichst zu vermeiden. „Mein Wunsch wäre es, jedem Gerichtsverfahren wegen Bergschäden eine solche Schlichtung vorzuschalten“, so der neue Vorsitzende Lengtat. Dies, so ist er überzeugt, trüge zu einer erheblichen Entlastung der Gerichte bei.

Der Landkreis Rotenburg leitet die Geschäftsstelle, nimmt die Anträge von Betroffenen entgegen und übernimmt die organisatorischen Aufgaben der Schlichtungsverfahren. Die Förderindustrie finanziert die Schlichtungsstelle. Dass die Unternehmen mitziehen, so der frühere Vorsitzende Arenhövel, lohne sich für sie. „Es geht um Nachbarschaft. Auf Dauer kann man keine Geschäfte gegen Menschen machen“, sagte er.

Gelernt habe auch er selbst einiges in den vergangenen sechs Jahren. „Am Anfang wusste ich gar nicht, dass es hier Erdbeben gibt“, sagte Arenhövel. Später, als er sich in die Materie eingefuchst hatte, habe er feststellen müssen, wie kompliziert das Bergrecht sei. Wohltuend sei von Beginn an die Kooperationsbereitschaft der Beisitzer gewesen. Außer dem Vorsitzenden ist immer ein Vertreter der Bergbauseite und ein Vertreter des Geschädigten bei den Verhandlungen dabei, die stets in vertraulicher Runde stattfinden. Und beide hätten sofort die Rolle des Schlichters eingenommen. Dabei sei die Rechtsposition der Unternehmen meist so stark gewesen, dass sie die meisten Prozesse möglicherweise gewonnen hätten. Trotzdem sei eine Entschädigungsquote zwischen 40 und 65 Prozent erzielt worden. „Und das Gute daran ist“, so Arenhövel, „dass das Geld ein paar Tage später auf dem Konto ist.“

Landrat Hermann Luttmann dankte Wolfgang Arenhövel. Mit seiner großen Erfahrung als ehemaliger Richter habe er das Vertrauen der Antragsteller gewonnen und die Schlichtungsverfahren sachgerecht, neutral und erfolgreich durchgeführt.

Die Schlichtungsstelle Bergschaden Niedersachsen ist im Kreishaus Rotenburg, Hopfengarten 2, unter 04261/ 983 28 53 zu erreichen. Unter www.lk-row.de gibt es Antragsformulare und weitere Informationen zu Erdbebenschäden.