Lilienthal erwartet bis 2025 einen Zuwachs der Kinder an den Grundschulen. Aktuell reicht der Platz für alle in den nächsten Jahren nicht aus. Daher sind jetzt Ausbau-Pläne in der Diskussion. (Marcel Kusch/dpa)

Lilienthal. Bei den Überlegungen, die Kapazitäten der Lilienthaler Grundschulen auszubauen, legt der Bildungsausschuss eine Extra-Schicht ein. Anfang Juni wollen sich die Mitglieder zu einer Sondersitzung treffen, um dann zu klären, wie sie mit dem bis 2025 vorausgesagten Platz-Mangel umgehen wollen. In der Sitzung am Donnerstag konnte sich das Gremium noch zu keiner Empfehlung durchringen. Die Gemeindeverwaltung hält es mit Blick auf den erwarteten Zuwachs der Schülerzahlen für nötig, entweder schleunigst eine neue fünfte Grundschule mit zwei Zügen aus dem Boden zu stampfen oder aber die Grundschule in Falkenberg dauerhaft dreizügig zu betreiben sowie die Grundschule Worphausen als zusätzliche Reserve auszubauen. Die jüngste Ausschusssitzung zeigte: Es gibt noch Klärungsbedarf.

Auslöser für die Regungen aus dem Rathaus ist die Prognose der Kinder- und Schülerzahlen bis 2029, die das Planungsbüro Sweco im Auftrag der Gemeinde erstellt hat. Das jetzt vorliegende Papier zeigt grob gesagt, dass die Zahl der Grundschüler bis Mitte des Jahrzehnts ansteigen wird und sich die Lage danach bis 2029 leicht entspannt. Ob die Studie über 2025 hinaus als Planungsgrundlage taugt, ist fraglich: Denn unabhängig von der Bautätigkeit in der Gemeinde, die mit einem Zuwachs an Kindern einhergeht, soll es ab 2025 einen bundesweiten Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbeschulung geben. Was das für die Schulbauten bedeutet, ist noch nicht abzusehen.

Debatte um Neu- oder Ausbau

Im Moment konzentrieren sich die Planungen auf die nähere Zukunft. Die Verwaltung schlägt vor, dass zügig ermittelt wird, was wirtschaftlicher ist: ein Grundschulneubau an einem noch nicht festgelegten Ort oder Anbauten an den Grundschulen Falkenberg und Worphausen. Der dritte Zug in Falkenberg könnte auf dem jetzigen Parkplatz errichtet werden, der sich links vom Haupteingang befindet. Klar ist, dass die Mobilbauten auf dem Nachbargrundstück wegen der zeitlich begrenzten Baugenehmigung wieder verschwinden sollen. Worphausen hat die Gemeinde in den Blick genommen, weil sie dort den Vorteil sieht, dass das Grundstück groß genug für einen Anbau wäre und auch die Bauentwicklung dort auf längere Sicht anziehen könnte.

Geht es nach dem Querdenker Ingo Wendelken, kann sich die Gemeinde die Rechnerei sparen: Denn es liegt für ihn auf der Hand, dass ein Neubau deutlich teurer als die Erweiterung der Grundschulen wäre. Die Fraktion will erreichen, dass der 2018 vom Gemeinderat beschlossene Neubau einer fünften Grundschule wieder aufgehoben wird und sich die Gemeinde auf die Anbauten konzentriert. Rückendeckung erhalten die Querdenker von den Grünen: Ein Neubau könne nicht wirtschaftlicher sein als eine Erweiterung, vor allem dann nicht, wenn neben dem Faktor Kosten und Zeit auch Aspekte wie Nachhaltigkeit und Versiegelung von Flächen mit hineinspielten, sagt Ratsfrau Meike Artmann.

Die SPD-Fraktion will sich noch nicht von den Neubauplänen verabschieden. Allerdings unterstützt sie den dauerhaften Ausbau der Grundschule Falkenberg um einen dritten Zug, den sie selbst vorgeschlagen hat. Kritisch sieht SPD-Fraktionsvorsitzender Oliver Blau hingegen, dass die Gemeinde den Fokus darüber hinaus allein auf Worphausen legen will. Er wirbt dafür, dass alle Grundschulstandorte ergebnisoffen auf ihre weitere Ausbaufähigkeit um einen halben oder ganzen Zug hin überprüft werden. Blau erwartet, dass sich der Druck durch zusätzliche Schüler vor allem im Ortskern verstärken wird, wenn dort wie geplant gebaut wird und auch die angedachten „Zukunftsflächen“ für die Wohnbebauung zum Tragen kommen. Er verweist auch auf den Generationswechsel, der besonders in den Häusern im vorderen Lilienthal, Falkenberg und Trupermoor und eben nicht in Worphausen zu beobachten sei. Die SPD hofft, dass ein Anbau in Worphausen gar nicht nötig sein wird, wenn man auf andere Weise zusätzliche Kapazitäten an den anderen Schulen frei schaufelt und so den Engpass überbrückt.

Bürgermeister Kristian Tangermann hält von solchen Übergangslösungen wenig, er setzt auf dauerhafte Entscheidungen für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Mit der Vorstellung, dass die Schüler erneut zusammenrücken sollen, kann er sich nicht anfreunden. „Wir sind in der Verantwortung, etwas mehr Luft zu schaffen in den Klassen. Wir sehen die Verschuldung der Gemeinde, aber wir müssen auch die Situation der Kinder an den Schulen in den Blick nehmen“, sagt der Bürgermeister.

Mehr zum Thema Schuldebatte in Lilienthal Linke will auf fünfte Grundschule verzichten Die Fraktion der Linken im Gemeinderat will auf den Bau einer fünften Grundschule in Lilienthal verzichten und stattdessen die Grundschule Falkenberg erweitern. Dazu hat ... mehr »

Reinhard Seekamp (Die Linke) erwartet, dass die Gemeinde angesichts des Zeitdrucks nicht daran vorbeikommen wird, bis 2025 provisorische Lösungen zu finden. Auch die Schulbezirke müssten erneut angepasst werden, um alle Kinder unterbringen zu können. Sein Antrag, das Thema in vier Wochen erneut zu beraten, fand eine klare Mehrheit.