Dirk Rathjen präsentiert seine Fotografien im Kulturzentrum Murkens Hof in Lilienthal. Sein Thema: Wasser. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Wie Gemälde wirken die Makro-Aufnahmen von Dirk Rathjen auf den Betrachter. Farben und Formen fließen ineinander. Noch bis zum 25. Juni zeigt der 72-Jährige aus Bremen seine Fotografien im Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße 25, in Lilienthal. Die Ausstellung mit 26 Bildern ist eine Liebeserklärung an das nasse Element und heißt nicht von ungefähr „Facetten von Wasser“. Die Präsentation greift das Thema des aktuellen Semesterschwerpunkts der Volkshochschule Lilienthal auf. Das Wasser hat ganz offenbar viele Gesichter.

„Wellen“ heißt das Titelbild der Ausstellung und lädt den Besucher ein in die Welt der Wümme abzutauchen. Zu jedem einzelnen Motiv hat der Hobby-Fotograf und Autodidakt Rathjen eine Geschichte zu erzählen. Das „Weinmeer“ beispielsweise zeigt nicht mehr und nicht weniger als ein Glas Wein, das der Physiker im Ruhestand gekonnt in Szene gesetzt hat. Während Kulturamtsleiterin Martina Michelsen eine Bühne darin erkennt, sieht der Fotograf selbst eine Möwe fliegen.

Ein paar Meter weiter reihen sich Variationen von Eiswürfeln aneinander. Die Reflexion der Sonne im Glas lässt die Flüssigkeit leuchten. Schlieren ziehen sich durch das Motiv und regen die Fantasie an. So wird ein simples Stück Eis zum „Drachenkopf“, wie eines der Werke heißt. „Ich bin immer ganz dicht dran“, sagt Rathjen und zeigt auf die nächste Aufnahme. Mit dem Objektiv holt er die Details hervor, lässt Algen durchs Wasser scheinen und kleine Tropfen zu großen Kugeln werden.

Viele seine Bilder sind auf Reisen entstanden – in Norwegen, Dänemark, Schottland und Frankreich. Das Werk „Stille“ zeigt die Weite des Meeres, die er von einer Fähre aus eingefangen hat. Andere Motive hat Rathjen im heimischen Garten gefunden. So spiegelt sich dieser in einem übergroßen Wassertropfen wider. Und immer wieder regen seine Bilder die Fantasie an. So wirkt ein Eisloch wie eine Aufnahme aus dem Weltraum – die Erde von oben.

Die Idee für die Ausstellung hatte Rathjens Frau. Doris Dreesen-Rathjen arbeitet ehrenamtlich für die Lilienthaler Kulturstiftung, mit der die Kulturabteilung der Gemeinde Lilienthal kooperiert. Amtsleiterin Martina Michelsen hatte nach Bildern zum Thema Wasser gefragt und die kannte Dreesen-Rathjen nur zu gut von ihrem Mann. Der Physiker hatte die Fotografie erst im Ruhestand wiederentdeckt. Die erste Kamera, so verrät er, aber habe er schon zur Konfirmation bekommen, eine Lumix. Damals fotografierte er noch analog, heute digital. Gern hätte Dirk Rathjen einem größeren Publikum von seiner Art zu fotografieren erzählt. Doch die für Mittwochabend geplante Vernissage musste wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus ausfallen. „Wir werden das nachholen“, versprach Kulturamtsleiterin Martina Michelsen. Bis dahin können Interessierte die Bilder zu den Öffnungszeiten der Volkshochschule anschauen. Der Eintritt ist frei.