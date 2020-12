Heinz-Jürgen Berger auf der Neu-Rautendorfer Straße, im Hintergrund fallen im Minutentakt die Bäume. Berger kann nicht verstehen, dass 150 Bäume aufgegeben werden. (André Fesser)

Grasberg. Die Fällung von rund 150 Bäumen an der Neu-Rautendorfer Straße in der Gemeinde Grasberg hat den Protest von Anwohnern provoziert. Baumschulbesitzer Heinz-Jürgen Berger kündigte am Donnerstag an, die Straße blockieren zu wollen, um die Arbeiten zu unterbrechen.

Die Fällungen, die Mitarbeiter einer Grasberger Fachfirma durchführen, sind das Ergebnis des Breitbandausbaus in dieser und umliegenden Straßen. Dabei sind nach Erkenntnissen eines Sachverständigen etliche Bäume im Wurzelbereich derart geschädigt worden, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. In der Gemeinde werden wie berichtet insgesamt 300 Bäume fallen.

Baumschulbetreiber Berger zweifelt das Gutachten an. Nach seiner Einschätzung sind viele der Bäume gesund. Er wirft der Gemeinde vor, den Bestand der älteren Bäume reduzieren zu wollen, um nach der Pflanzung jüngerer Bäume weniger Pflegeaufwand betreiben zu müssen.

Der Allgemeine Vertreter der Bürgermeisterin, Stefan Ritthaler, wies den Vorwurf vor Ort zurück. Das im September erstellte Gutachten des Sachverständigen habe ergeben, dass die Bäume nicht mehr standsicher sind. Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherung habe man keine andere Wahl, als die Bäume fällen zu lassen und durch neue zu ersetzen. „Wir machen das nicht gern“, so Ritthaler. Die Gemeinde habe sich auch mit einer Vertreterin der Biologischen Station Osterholz ausgetauscht, nach einer Abstimmung werde man vier zur Fällung vorgesehene Eichen erneut bewerten.

Die Protestaktion endete friedlich. Eine kurze Blockade führte zu einem Gespräch zwischen Anwohner und Arbeitern. Auch die herbeigerufene Polizei zog nach einem Beratungsgespräch wieder ab.