Die Polizei hat am Montagmorgen in Lilienthal Einbrecher geschnappt. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber (Symbolfoto). (Julian Stratenschulte)

Lilienthal. Filmreife Szenen spielten sich am frühen Montagmorgen in Lilienthal ab. Mit einem Großaufgebot war die Polizei im Einsatz, um mutmaßliche Einbrecher zu suchen. Ein Hubschrauber kreiste über dem Ortszentrum. Beamte waren mit Diensthunden unterwegs. Die Fahndung zeigte Erfolg: Zwei verdächtige Personen wurden nach wenigen Stunden festgenommen. Mindestens eine dritte Person war noch flüchtig.

Der Hausbesitzer selbst befand sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub. Die daheim installierte Videoüberwachung hatte ihm den Einbruch auf sein Smartphone gemeldet. Umgehend verständigte der Mann die Polizei in der Heimat und löste damit die Fahndung aus. Neben Polizisten der Polizeiinspektion Verden-Osterholz, zu der Lilienthal gehört, waren auch Beamte aus Bremen vor Ort.

Die beiden Männer, die verhaftet wurden, sind 33 und 42 Jahre alt. Sie sollen sich nach Angaben der Polizei über eine Tür auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus an der Amtmann-Schroeter-Straße verschafft haben. Über den Wert des Diebesgutes ist noch nichts gekannt. Der entstandene Sachschaden wird jedoch auf 2500 Euro geschätzt. Eine spezialisierte Tatortgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gut eine Woche zuvor hatte der Lilienthaler Ratsherr Pascal Holz (CDU) verdächtige Personen in der Querreihe im Ortsteil Worphausen gemeldet. Der Anwohner hatte den Eindruck, dass es sich um Einbrecher handelt, die die Gegend auskundschaften. Holz informierte die Polizei. Die Streife nahm einen der drei Männer fest, allerdings nicht, weil er etwas gestohlen hatte, sondern weil er unter Drogen stand. Das bestätigte Polizeisprecherin Imke Burhop.

Als die anderen zwei Männer zurückkehrten, wählte Holz wieder den Notruf. „Da lief ein Anrufbeantworter. Das geht gar nicht“, berichtet er gegenüber der Redaktion. Die Polizeisprecherin relativiert den Vorgang und erklärt, dass in seltenen Fällen eine Ansage vom Band komme, wenn die Leitstelle überlastet sei. „Dann wird der Anrufer aber gebeten, nicht aufzulegen und in der Leitung zu bleiben“, betont Imke Burhop.

Holz wandte sich direkt an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck und bekam dort nach eigenen Angaben zu hören, dass gerade kein Streifenwagen frei sei. Die Polizeisprecherin bestätigt diese Aussage auf Nachfrage: „Es gab zu dem Zeitpunkt andere, dringendere Einsätze.“ Die Kritik des Ratsherrn an der Erreichbarkeit der Polizei weist Burhop zurück. Tatsächlich habe es in der Querreihe an jenem Abend nicht einmal einen versuchten Einbruch gegeben. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen in der Querreihe und der Amtmann-Schroeter-Straße ist nicht bekannt.

„Für eine Festnahme braucht es schon einen begründeten Verdacht“, betont die Polizeisprecherin und verweist auf den Missbrauch von Betäubungsmitteln bei der ersten Festnahme und auf den Einbruch bei den aktuellen Festnahmen in Lilienthal. Das weiß auch Pascal Holz. Er sieht eher grundsätzliche Probleme bei der Erreichbarkeit der Polizei in Lilienthal.

Weil die Polizei Ländersache ist, hat sich der Ratsherr an seinen Parteikollegen und Landtagsabgeordneten Axel Miesner aus Lilienthal gewandt. Holz: „Wenn ich den Notruf wähle, kann ich erwarten, dass da jemand in der Leitung ist, der einen Streifenwagen schickt.“ In den vergangenen Monaten hatten Lilienthaler Kommunalpolitiker wiederholt über die mangelnde Polizeipräsenz im Ort geklagt.