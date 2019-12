Am ersten Weihnachtstag hat ein 23-Jähriger in Lilienthals Ortsmitte einen Unfall gebaut. (Friso Gentsch)

Lilienthal. Am ersten Weihnachtstag ist ein 23-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes von der Fahrbahn der Dr.-Sasse-Straße in Lilienthal abgekommen. Der Pkw kollidierte mit einem Baum, der dabei entwurzelte, prallte dann gegen eine Straßenlaterne und beschädigte sie erheblich, bevor er letztlich im Grünstreifen zum Stehen kam. Am Auto entstand Totalschaden, der junge Mann blieb unverletzt. Die Polizei vermutet, dass der 23-Jährige zu schnell unterwegs war.