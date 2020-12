Ein Mann, der wegen Unfallflucht vor Gericht stand, gab an, nicht sicher gewesen zu sein, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. (Peter Steffen)

Lilienthal. Ein Lastwagenfahrer hatte Ende November 2019 auf einem Kundenparkplatz an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal mit seinem Lieferwagen ein dort abgestelltes Auto beschädigt. Doch anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er fort. Nun musste sich der 53-jährige Lastwagenfahrer vor dem Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck verantworten. Der Vorwurf: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Der Unfall hatte sich gegen 3.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines dortigen Geschäfts ereignet. Der Fahrer aus Vegesack sollte Ware ausliefern. Beim Aussteigen entdeckte er nach eigener Aussage einen Kombi. Der Schaden betrug nach heutigem Sachstand 1500 Euro. „Die Windschutzscheibe bei dem sah aus, als wenn da jemand mit der Faust reingeschlagen hätte“, erinnerte er sich vor Gericht. Ihm sei damals der Gedanke gekommen, dass er selbst „eventuell“ das abgestellte Fahrzeug beschädigt haben könnte. „Ich bin dann in Panik verfallen und habe meinen Spediteur angerufen.“ Der habe ihm gesagt, er solle die Ladung abliefern und weiterfahren, so der 53-Jährige.

„Das reicht nicht“, machte Strafverteidiger Marvin McKay klar. „Die Wartepflicht hat Priorität.“ Hierbei spiele auch die Zumutbarkeit eine Rolle. „Da gibt es laut Kommentar keine starren Wartepflichten“, so der Strafverteidiger. „Am besten aber wäre es in diesem Fall gewesen, sofort die Polizei zu verständigen“, sagte McKay. Entscheidend sei das persönliche Verhalten. „Man muss alles tun, damit die Identität festgestellt wird.“ Der Anwalt verwies auf das Strafgesetzbuch. Danach muss ein Schadensverursacher „die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe, dass er an dem Unfall beteiligt ist“, ermöglichen. Dabei spielt eine Rolle, dass der Verursacher „eine nach den Umständen angemessene Zeit gewartet hat“.

Auch die Verpflichtung, die Feststellungen nachträglich zu ermöglichen, zieht das Gesetz in Betracht. Dazu sei notwendig, dem Geschädigten oder einer nahe gelegenen Polizeidienststelle mitzuteilen, dass man am Unfall beteiligt gewesen sei. Anschrift, Aufenthalt sowie das Kennzeichen und den Standort des Fahrzeugs sind anzugeben und unverzüglich mitzuteilen. Dagegen steht auf das unerlaubte Entfernen vom Unfallort eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Im vorliegenden Fall konnte der Vegesacker als Schadensverursacher ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm daraufhin das Angebot gemacht, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 400 Euro einzustellen. Darauf wollte sich der heute 53-Jährige damals nicht einlassen.

Strafrichterin Johanna Kopischke fragte nach, warum er das Angebot nicht angenommen habe. Seine Antwort: „Ich hätte es angenommen, wenn ich hundertprozentig sicher gewesen wäre, dass ich den Schaden verursacht habe.“ Die Strafrichterin gab zu bedenken, das Verfahren erneut gegen eine Geldauflage einzustellen. Der Staatsanwalt erwog eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 60 Euro, also 2400 Euro, zu beantragen. Zwingend ist aber, damit das Verfahren eingestellt werden kann, dass neben Richter und Angeklagtem auch die Staatsanwaltschaft dem zustimmt. Darauf konnte sich der Staatsanwalt dann doch noch einlassen. So erließ Richterin Kopischke den Beschluss, das Verfahren vorläufig gegen eine Geldauflage von 500 Euro für den Täter-Opfer-Ausgleich der Jugendhilfe des Diakonischen Werks einzustellen. Sind die 500 Euro, hier in 100-Euro-Monatsraten, entrichtet, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Damit ist der Vegesacker weiterhin nicht vorbestraft. Es gibt keine Eintragung ins Bundeszentralregister.