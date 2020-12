Der Mann meldete sich später bei der Polizei. (Friso Gentsch/dpa)

Grasberg. Wegen Fahrerflucht und Fahrens ohne Führerschein wird sich ein 22-Jähriger vor Polizei und Justiz verantworten müssen. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann am Montagabend gegen 20.30 Uhr die Wörpedorfer Straße (L133) in Grasberg, als er von der Straße abkam und mit mehreren Straßenbäumen kollidierte. Der Mann blieb bei dem Unfall den Angaben zufolge unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch Totalschaden. Anstatt aber an Ort und Stelle auf die Polizei zu warten, lief der junge Mann davon, während er seinen Wagen am Unfallort zurückließ. Kurz darauf meldete er sich dann allerdings telefonisch bei der Polizei und räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Die Beamten haben daraufhin die Ermittlungen aufgenommen.