Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr eilten am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall in Oberende (Symbolfoto). (Nicolas Armer)

Lilienthal. Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Auskunft der Ortsfeuerwehr St. Jürgen war sie gegen 16 Uhr in Lilienthals Ortsteil Oberende von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt. Ebenfalls verletzt worden ist der Fahrer eines Lieferwagens. Nach ersten Ermittlungen waren die beiden zuvor an einem missglückten Überholmanöver beteiligt gewesen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eilten zur Unfallstelle auf der K 8. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Um die Verletzte bergen zu können, musste ihr Wagen aufgeschnitten werden. Eine Hydraulikschere der Feuerwehr Lilienthal-Falkenberg kam dabei zum Einsatz.