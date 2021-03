Viel Platz bleibt nicht, wenn man sich an die Abstandsregeln hält. Wer ein Fahrrad überholt, muss laut Straßenverkehrsordnung innerorts 1,50 Meter Platz lassen. Außerorts sind es sogar zwei Meter. (Grüne Worpswede)

Die Verkehrssituation für Fahrradfahrer wird in der Worpsweder Politik zurzeit viel diskutiert. Der Ortsverband der Grünen macht da keine Ausnahme. Die Mitglieder sind jetzt aber einen Schritt weiter gegangen und haben sich zum Selbstversuch auf den Sattel gesetzt. Mit grünen Schaumstoffstangen auf den Gepäckträgern, die den geforderten Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern verdeutlichen, sind sie durch den Künstlerort geradelt. Dass es dabei eng zuging und wenig Platz auf den Straßen blieb, war keine überraschende Erkenntnis. Immerhin, der Autoverkehr habe sehr rücksichtsvoll auf die Aktion reagiert, berichtet Parteisprecher Michael Sawatzki. Dennoch sei es zu gefährlichen Manövern gekommen, wenn die Radfahrer trotz der Enge überholt wurden. Die Grünen wollen mit ihrer Aktion unterstreichen, dass sie das Anlegen von Fahrradstreifen und ein ganzheitliches Verkehrskonzept für dringend notwendig halten. Sie hoffen zudem, dass sie so auch Druck auf den Landkreis Osterholz und das Land Niedersachsen aufbauen könne, um deren Entscheidungen zur Worpsweder Verkehrsführung in diesem Sinne zu beeinflussen, so Sawatzki. Er sieht Handlungsbedarf, um die Situation für Fahrradfahrer und Fußgänger im Ort und den umliegenden Ortschaften zu verbessern.