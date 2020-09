Wie gut sind die Bedingungen für den Fahrradverkehr in der Region? Antworten auf diese Frage versucht der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) mit einer Neuauflage seines Fahrradklimatests zu gewinnen. Bis 30. November läuft die Aktion – wer teilnehmen möchte, kann online einen Fragebogen ausfüllen und Angaben über den Stellenwert des Radverkehrs in seiner Gemeinde, aber auch zu Sicherheit und Komfort beim Radfahren, Infrastruktur und Radverkehrsnetz und auch zum Radeln in Pandemie-Zeiten machen. Ergebnisse will der ADFC im Frühling 2021 bekanntgeben. Der Landkreis Osterholz und einige Gemeinden unterstützen die Aktion mit einem Aufruf zur Teilnahme. „Für den Landkreis Osterholz und seine Gemeinden stellt der Fahrradklima-Test immer wieder ein Kundenbarometer der Verkehrsplanung und Verkehrspolitik im Radverkehr dar“, sagt der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen. Denn wo die Bedingungen zum Radfahren stimmten, werde auf das Auto eher verzichtet. Teilnahme unter www.fahrradklima-test.adfc.de.