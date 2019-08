In Lilienthal ist am Freitag ein Fahrradfahrer verunglückt. (Symbolfoto) (Monika Skolimowska/dpa)

Bei einem Unfall im Lilienthaler Ortszentrum hat sich ein 79-jähriger Fahrradfahrer am Freitagmittag schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann die Hauptstraße auf Höhe der Einmündung zur Straße Trupe in Richtung Bremen, als er vor einer Straßenbahn die Straße queren wollte. Nach ersten Erkenntnissen geriet er mit dem Rad in die Straßenbahnschienen und kam zu Fall. Die 25-jährige Fahrerin der Straßenbahn konnte noch rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß vermeiden. Laut einer Polizeisprecherin kümmerten sich die Fahrerin und einige Insassen der Bahn um den Verletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen und ihn in ein Krankenhaus brachten.