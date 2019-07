Die Ortsfeuerwehr St. Jürgen löschte den Fahrschulwagen. (Hans-Hermann Runge)

Lilienthal. Ein Fahrschulwagen ist am Donnerstagmittag während der Fahrt auf der Lüninghauser Straße in Lilienthal in Brand geraten. Die 17-jährige Fahrschülerin und ihr 53-jähriger Lehrer konnten den VW am Straßenrand abstellen und entkamen unverletzt. Das Auto brannte komplett aus, die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Die Ortsfeuerwehr St. Jürgen verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen.