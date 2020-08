Die Polizei hat Tempomessungen vorgenommen und dabei jede Menge Regelverstöße registriert (Symbolfoto). (Sebastian Gollnow/dpa)

Landkreise Osterholz/Verden. Die Polizei hat in der vergangenen Woche in verstärktem Maße Geschwindigkeitsmessungen in der Region vorgenommen. Dabei überprüften Beamte aus dem Raum Osterholz und Verden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der Landkreise zwischen dem 10. und 16. August das Tempo von rund 18 500 Fahrzeugen. In 1178 Fällen stellten sie einen Geschwindigkeitsverstoß fest.

Die Höchstwerte wurden auf den Autobahnen erzielt. So war ein Fahrer auf der A 27 bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 120 mit 197 Kilometern in der Stunde unterwegs. Aufgrund der Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit um 77 km/h drohen ihm nun ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte sowie ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, berichtet die Polizei. Auf der Autobahn 1 maß die Polizei ein Spitzentempo von 181 km/h. Hier erwarten den Fahrer ein Fahrverbot von zwei Monaten, zwei Punkte sowie ein Bußgeld von 440 Euro.

Die Autobahnpolizei Langwedel hat darüber hinaus Abstandsmessungen auf den Autobahnen 1 und 27 durchgeführt. Dabei ergaben sich laut Polizei 1850 Verdachtsfälle auf Verstöße. Die Messungen müssen nun allerdings noch ausgewertet und die Fahrer informiert werden.