45.000 Euro hat ein Scheeßeler Ehepaar durch einen Enkeltrick verloren. (Silas Stein/dpa)

Scheeßel. Ein älteres Ehepaar aus Scheeßel hat am Mittwoch 45.000 Euro durch einen Enkeltrick verloren. Wie die Polizei berichtet, rief gegen Mittag ein unbekannter Mann bei den über 80 Jahre alten Eheleuten an. Der Fremde gab sich als Enkel aus und berichtete von einem Verkehrsunfall, den er verursacht habe. Für die anfallenden Kosten benötige er dringend 45.000 Euro. Das Ehepaar erkannte den Schwindel nicht und sagte sofortige Hilfe zu. In weiteren Telefonaten wurde vereinbart, dass das Geld von einer Mitarbeiterin, die für die Regelung der Unfallkosten zuständig sei, am Abend abgeholt würde. Kurz nach 18 Uhr erschien die unbekannte Frau an der Haustür der Eheleute und nahm das Geld in Empfang. Die Polizei rät in solchen Fällen dringend, sich bei ihr zu melden, auch über den Notruf. Außerdem empfiehlt der Beauftragte für Kriminalprävention, Polizeihauptkommissar Thomas Teuber, das vermeintlich abgedroschene Thema Enkeltrick in den Familien zu besprechen und Verhaltensregeln für Eltern und Großeltern festzulegen.