Grasberg. Ein schmaler Pfad führt von der Tagespflege in Richtung Park. Eben gepflastert, gut befahrbar für Rollstühle und Rollatoren. Die jungen Bäume auf der weiten Wiese werfen kurze Schatten. Erst seit wenigen Jahren gedeihen sie hier auf dem Streifen zwischen Häusern und Maisfeld. Das Alten- und Pflegeheim im Grasberger Kuhdamm wächst allmählich. Zu der 1970 gegründeten stationären Pflege kam vor zehn Jahren in einem gesonderten Haus eine Tagespflege hinzu. Diesen Geburtstag feiert das Haus Eichengrund mit einem Sommerfest im Park und als Tag der offenen Tür am Sonnabend, 14. September von 14 bis etwa 18.30 Uhr. Die Mitarbeiter und Bewohner freuen sich auf zahlreiche Gäste: Angehörige, Nachbarn und jeden, der sich über das Haus im Eichengrund informieren will.

In der offenen Küche der Tagespflege hängen schon Girlanden mit selbst gebastelten bunten Papierblüten. Es sollen noch mehr werden, erzählt Mareike Tietjen, seit zwei Jahren Pflegedienstleiterin der Tagespflege. Auf diese Weise bereiten Tietjen und ihre Kolleginnen mit den 20 Frauen und Männern, die in der Tagespflege täglich zwischen 8 und 16 Uhr betreut werden, das Sommerfest vor. Diese Beschäftigung stärke die Feinmotorik und schule die Kreativität. Hier bekomme ihr Tag eine Struktur. Sie reisen dafür mit dem hauseigenen Fahrdienst aus Lilienthal, Grasberg, Tarmstedt, Worpswede und anderen Orten aus der Umgebung an.

Nachfrage steigt

Uwe Peters heißt der Mann hinter dem Familienbetrieb. Seine Eltern gründeten 1970 das Pflegeheim im Kuhdamm. Da war er acht Jahre alt. Er erzählt: „Ich bin mit alten Menschen groß geworden.“ Er lauschte ihren Lebensgeschichten, sie brachten ihm Gelassenheit und Menschlichkeit bei und „die Bedürfnisse alter Menschen zu verstehen“. Wer schon ein langes Leben gelebt habe, sehe vieles entspannter. 1989 kaufte Uwe Peters die Einrichtung, baute um und erweiterte sie. Heute werden im Pflegeheim 70 Frauen und Männer stationär betreut, und Peters sagt: „Die Nachfrage steigt.“ Sie sei größer als das Angebot.

Als vor gut zehn Jahren ein Haus in der Nachbarschaft zur Zwangsversteigerung stand, bot Uwe Peters mit. Ein Schwesternwohnheim oder ein Haus mit Küche und Büro habe er sich vorgestellt. Dann habe er überraschend den Zuschlag bekommen und die Tagespflege wurde daraus. Den Impuls dazu habe Karin Stijns gegeben.

1992 begann Stijns im Nachtdienst im Haus Eichengrund, Qualifizierungen folgten und 25 Jahre war sie die Pflegedienstleiterin. Nun arbeitet sie ihre Nachfolgerin Kerstin Matthias ein. Die umschreibt ihre neue Arbeitsstelle als „Mädchen für alles“. Das meint: Dienstpläne erstellen, für alles rund um die Pflege verantwortlich sein und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, Neuaufnahmen abwickeln. Am 1. November ist der Wechsel in der Pflegedienstleitung komplett vollzogen. Karin Stijns wechselt dann in den Ruhestand. Sie verlässt eine Einrichtung, über die sie schwärmt: „Es ist ein familiärer Betrieb hier mit den Bewohnern und Mitarbeitern.“ Es gebe keine Hierarchien, alle seien gleichberechtigt.

Karin Stijens sieht dem bevorstehenden Abschied zwiespältig entgegen. Sie sei froh, dass sie die Verantwortung abgeben könne und in Zeiten des Pflegefachkräftemangels keine Dienstpläne mehr schreiben müsse. Nachfolgerin Kerstin Matthias weiß um dieses Problem. Es betreffe alle Pflegeeinrichtungen. Matthias bringt langjährige Leitungserfahrung aus einem ambulanten Pflegedienst mit. Sie begründet den Neustart im stationären Bereich: „Ich hatte für mich noch einmal das Bedürfnis nach Veränderung und danach, den Blickwinkel zu erweitern.“ Raus aus der vertrauten Komfortzone, meint sie fröhlich. Hinein in das familiär geprägte Pflegeheim.

Selbst die Sofaecken in der Tagespflege wirken mit ihren wuchtigen, einladenden Sitzmöbeln wie bei den Großeltern daheim. Das sei so gewollt, erklärt Uwe Peters. Menschen mit Demenz leben in einer anderen Zeit, in den 50er-, 60er- oder 70er-Jahren. Die nostalgisch anmutenden Möbel sollen ein Gefühl von Vertrautheit vermitteln. In der offenen Küche können die Frauen und Männer mit Gemüse schnippeln oder Kuchen backen. Peters sagt: „Die Tagespflege war gedacht, alte Menschen tagsüber zu versorgen.“ Und ihnen die Angst vor der Pflege zu nehmen. „Sie können ja abends wieder nach Hause.“ Das helfe, Berührungsängste vor einem eigentlichen Pflegeheim zu überwinden. Wenn pflegende Angehörige in den Urlaub gehen wollen, sei eine Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege nebenan im Pflegeheim möglich. Peters sagt: „Akzeptanz entsteht und die Angst wird genommen.“

Der Pflegeprofi spricht von einer Grundangst gegenüber Pflegeheimen: „Ich werde weggeschlossen.“ Er und seine Mitarbeiter zeigen in Grasberg: „Es geht auch anders.“ Sie verstehen sich als „offenes Haus“. Außer bei Eisregen oder anderen Extremwetterlagen bleiben die Türen offen. Der Kuhdamm ist eine in Felder und Wiesen eingebettete ruhige Straße. Wer das Land liebe, sei hier gut aufgehoben und könne jederzeit spazieren gehen. Natürlich werde von den Mitarbeitern darauf geachtet, ob jemand verkehrsfähig sei. Manchmal kehre einer der Bewohner auch in der Nachbarschaft auf einen Kaffee ein. Peters freut sich über deren hohe Akzeptanz.

Der 2,7 Hektar große Park hinter den beiden Häusern ist zur Hälfte bebaubar. Peters lacht: „Die nächste Generation steht in den Startlöchern.“ Die mögliche Erweiterung könne ein Vater-Sohn-Projekt werden. Peters Sohn beendet demnächst die Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen.

Zur Sache

Sommerfest

im Haus Eichengrund, Kuhdamm 22 in Grasberg am Sonnabend, 14. September, Beginn um 14 Uhr im Park mit Musik von den Harmonikas und Kaffee und Kuchen unter Pavillons. Ab 15 Uhr singt der Chor Froh-Gestimmt aus Tarmstedt, um 16 Uhr übernimmt eine Kindertanzgruppe, der Grill wird ab 17.30 Uhr angeheizt. Während des ganzen Festes können am Glücksrad kleine Preise gewonnen werden, auf Wunsch gibt es Führungen durch die beiden Häuser der Pflegeeinrichtung.