Der Pflegedienst Lilienthal hat nun auch ein Standbein in der Kreisstadt, berichten Sven Mensen (links) und Simon Fröhlich. (CARMEN JASPERSEN)

Der Pflegedienst Lilienthal hat sich dem Leitwort „Mit Herz und Kompetenz“ verschrieben. Jetzt hat das Familienunternehmen auch ein Standbein in Osterholz-Scharmbeck in der Sandbeckstraße 12. „Da ist für Osterholz-Scharmbeck unser Beratungsbüro und Teamstützpunkt“, sagt Geschäftsführer Sven Mensen. Sie hätten die Räumlichkeiten und die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des dort ehemals ansässigen Pflegeteams 2000 übernommen. Deren Geschäftsführerin Renate Daoud hat sich aus Altersgründen zurückgezogen. Sie stehe aber noch weiter als Ansprechpartnerin zur Verfügung, sagt Mensen und ergänzt: „Wir führen ihre Geschäfte gern weiter, von der Pflege bis zur Hauswirtschaft.“

Damit ist der Pflegedienst Lilienthal jetzt an vier Standorten mit seiner ambulanten Pflege vertreten – neben der Kreisstadt ist er in Lilienthal, Worpswede und Borgfeld aktiv. Örtlich kann der Pflegedienst Lilienthal den Bereich von Osterholz-Scharmbeck und Umgebung bis nach Hambergen abdecken. „Wir sehen uns als großes Team“, so Mensen. Er selbst und Prokurist Simon Fröhlich verstünden sich dabei als Interessensvertreter der Mitarbeiter. „Denen wollen wir den Rücken freihalten und auf Augenhöhe mit ihnen arbeiten.“

Fachliche und soziale Kompetenz

Im Mittelpunkt des Engagements stehen hilfsbedürftige Menschen und Senioren. Die hätten höchste fachliche und soziale Kompetenz verdient. „Wir arbeiten gern für die Menschen“, sagt Geschäftsführer Mensen. Die Herausforderung der Pflege bestehe vor allem darin, immer auf dem neuesten Stand zu sein. „Wir fragen uns, wo steht die Pflege, wo möchte sie mittelfristig und langfristig hin.“ Gefragt seien Kreativität und Innovation, so Mensen.

Darum gehören auch hausinterne Schulungen und Weiterbildungen zum Konzept des Pflegedienstes. „Das erlaubt unseren Kräften, sich weiter zu entwickeln“, sagt Prokurist Fröhlich. Als Beispiele nennt er Programme zur Pflegedienstleitung, zum Praxisanleiter und zum Wundmanager. Die Aufgabengebiete des Wundmanagers umfassen die Behandlung von chronischen Wunden und den Methodeneinsatz zur positiven Beeinflussung dieser chronischen Wunden beziehungsweise, diesen vorzubeugen. Spezialisten seien außerdem bei Demenz und bei Menschen mit Pergamenthaut gefragt.

In drei verschieden Bereichen bildet der Pflegedienst Lilienthal junge Menschen aus. Bei ihm kann man den Beruf des Pflegeassistenten, des Pflegefachmannes oder der Pflegefachfrau erlernen. Weiter gibt es die Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen. Die zunehmende Spezialisierung der Verwaltung im Gesundheitswesen machte die Einführung dieses kaufmännischen Berufes notwendig. Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Eine Service-Leistung des Familienunternehmens sei der Hausnotruf, so Mensen. Der sei für die allein lebenden oder behinderten Menschen wichtig, bemerkt er. Gleichzeitig hätten in der Ferne lebende Angehörige, zum Beispiel Vater, Mutter, Bruder oder Schwester, im Fall des Falles einen Ansprechpartner vor Ort. „Den Notruf bieten wir in drei Paketen an“, sagt Prokurist Fröhlich. Diesen Alarmsender gibt es als Armband oder Halskette. An allen sieben Tagen der Woche rund um die Uhr kann per Knopfdruck ein Hilferuf abgesetzt werden.

Grund-, Behandlungs- und Verhinderungspflege sind weitere Leistungen des Pflegedienstes. So käme die Verhinderungspflege in Betracht, wenn ein pflegebedürftiger Mensch von Angehörigen, Verwandten oder Freunden versorgt werde. Falls diese Pflegeperson dann verhindert ist, muss eine Ersatzpflegeperson deren Arbeit übernehmen.

Der Pflegedienst bietet weiter eine Krankenhausnachsorge und eine Beratung zu verschiedenen Bereichen an. Das sind unter anderem Informationen zur Kostenübernahme, zu Pflegeanträgen sowie zu Ämter- und Behördenangelegenheiten. Sollte jemand alters- oder behindertenbedingt eingeschränkt sein, können die Mitarbeiterinnen hauswirtschaftliche Hilfe leisten. Darunter fallen Mahlzeiten zuzubereiten, einzukaufen, zu säubern, Müll zu entsorgen und mehr. Möglich ist auch eine Betreuung wie die Begleitung bei Spaziergängen.

Das Beratungsbüro und der Teamstützpunkt sind von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet, freitags von 8 bis 14 Uhr. Die Telefonnummer lautet 0 47 91 / 95 94 04. Unter info@pflegedienst-lilienthal.de ist der Pflegedienst Lilienthal per E-Mail zu erreichen.