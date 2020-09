Klaus Staubinger ist fasziniert von Landschaftsmalerei und Unterwasserwelten, aber auch Jazzbilder gehören zu seinem Schaffen. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Gut über ein Jahr standen die Galerieräume im Kunstzentrum Alte Molkerei leer. Ruhig war es geworden. Jetzt findet die erste Ausstellung in den ehemaligen Räumen der Galerie Art 99 statt. Linus Klose eröffnet mit der Galerie Un-Known eine Plattform für bekannte und unbekannte Künstler, seine erste Ausstellung beginnt er mit Arbeiten von Klaus Straubinger. Mit Klaus Straubinger, so auch der Titel der Ausstellung, hat er, wie er findet, einen „großartigen Künstler“ gefunden, mit dem er seine Ausstellungstätigkeit beginnen möchte.

Während coronabedingt die Vernissage eher leise vor sich ging, sind die Werke von Straubinger umso farbgewaltiger. Zwei seiner Serien zeigt Klaus Straubinger, der auch seit vier Jahren wieder ein Atelier im Kunstzentrum belegt und in Worpswede lebt.

Im zentralen Ausstellungsraum sind es großformatige und farbkräftige Landschaftsvariationen und Unterwasserwelten, die Straubinger unter dem Titel Atlantis präsentiert. Neben den bewegten Unterwasserwelten, die die Sicht auf den Grund des Meeres zeigen, sind es besonders die menschenleeren Ansichten von Küstenstreifen, die Straubinger mit unterschiedlichen Farbakzenten auf die Leinwand bringt. Über archäologisch freigelegte Strukturen und architektonische Elemente, die dem Werk einerseits eine geometrische Struktur verleihen, andererseits aber auch die Vergänglichkeit andeuten, fällt der Blick auf das Meer und den Himmel. Straubinger trägt die Ölfarbe nicht nur mit dem Pinsel lasierend auf, sondern spritzt teilweise die Farbe, sodass ein Zusammenspiel aus roten, blauen und gelben Punkten zu einen kräftigen und bewegten Akzent im Bild gestaltet wird und einen Kontrast zu der in sich ruhenden menschenleeren Landschaft schafft. Die Erosionsprozesse vergangener Architekturen, von Menschenhand geschaffen, interessieren Straubinger besonders und werden von ihm in die Werke als Zeichen der Vergänglichkeit integriert. Die komponierten Bilder zeigen in verschiedenen Variationen immer wieder den Blick von der Landseite auf das Wasser.

Straubinger ist als passionierter Segler fasziniert vom Meer und der Küste und meint: „Am liebsten sehe ich jedoch das Land von der Seeseite.“ Die hier gezeigten Werke sind Arbeiten, die jüngst entstanden sind.

Martin Matut ergänzt mit einigen figuralen Plastiken die Straubinger-Ausstellung in der Alten Molkerei. (CARMEN JASPERSEN)

Ergänzt hat Straubinger seine eigenen Werke mit Arbeiten des Worpsweder Autodidakten Martin Matut. Matut, der seit einiger Zeit nicht mehr künstlerisch arbeitet, bietet mit seinen Plastiken eine Ergänzung der Landschaften Straubingers. Aus weißem, ungebranntem und schamottiertem Ton sind dreidimensionale figurale Werke zu sehen, die einen Kontrast zu den Werken Straubingers zeigen und auch hier thematisch auf die Vergänglichkeit anspielen.

Kokoschka wirkt nach

Noch heute scheint die „Schule des Sehens“ seines Lehrers und Mentors Oskar Kokoschka auf Straubinger zu wirken. Für den Bildfindungsprozess erklärt er Kokoschkas Anleitung, die ihn immer wieder begleitet: „Man hatte fünfzehn Minuten Zeit. Fünf Minuten konzentriert hinschauen, fünf Minuten verinnerlichen und dann fünf Minuten umsetzen“, so der Künstler, der sich seit langen vom Expressionismus gelöst und einen eigenen ausdrucksstarken Stil gefunden hat.

Dass Straubinger sich in vielen Themenbereichen verwirklicht, zeigen die auf der Empore ausgestellten Musikerszenen. Der Maler spielte früher selbst Trompete und liebt den Jazz. Dynamisch wirken die Musiker während ihres Spiels. Straubinger hat hier aus der Erinnerung an vergangene Zeiten angeknüpft und Freunde und Bekannte während des Musizierens festgehalten.

Seit vier Jahren lebt Straubinger nun in Worpswede. Doch ist es eine eher eine Wiederbegegnung. 1971 hatte der heute 81-jährige erstmals in der Worpsweder Kunsthalle bei Friedrich Netzel ausgestellt. Es folgten Ausstellungen im Kunstzentrum Alte Molkerei, die damals von Gilla Bollhagen und später von Lothar Bernack geleitet wurde. Straubinger war inzwischen von Süddeutschland nach Bremen gezogen.

Als seine Kinder geboren wurden, suchte er Anfang der 1980er-Jahre ein ruhiges Atelier. Gilla Bollhagen bot ihm, wie er heute sagt „das schönste Atelier“ im Kunstzentrum Alte Molkerei, direkt über dem Restaurant als Ausweichatelier an, eigentlich um Ruhe zum Arbeiten zu haben. Aber das ruhige Arbeiten gelang nicht ganz: „Das waren tolle Jahre hier, in denen allerdings kein Bild entstanden ist“ erinnert sich Straubinger heute augenzwinkernd, er erwähnt Künstlerfreundschaften mit Harm Hoffmann und Frauke Migge, und natürlich die vielen Feiern.

Galerist Linus Klose. (Cornelia Hagenah)

Jetzt ist Straubinger wieder in sein ehemaliges Atelier zurückgekehrt. Es sei Fügung gewesen, als er das Schild „Atelier zu vermieten“ sah. Die Idee von Linus Klose, hier wieder eine Galerie zu eröffnen, fand Straubinger hervorragend. „Die Molkerei hat es verdient, dass man jetzt wieder startet“, so der Künstler. Und auch der junge Galerist, der als Fotograf in Bremen selbstständig tätig ist, freut sich auf seine beginnende Ausstellungstätigkeit, um in der alten Molkerei neue Akzente in der Kunst zu setzen.



Die neue Galerie Un-Known im Kunstzentrum Alte Molkerei an der Osterweder Straße 21 in Worpswede ist dienstags bis sonntags zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung „Klaus Straubinger“ kann dort bis zum 30. November besichtigt werden, der Eintritt ist frei.