Gut besucht: der Flohmarkt für Kinderbekleidung und Spielzeug in Borgfeld. Auch an diesem Sonntag könnte es wieder voll werden. (von Lachner)

Borgfeld. Ein Paar Zweitschuhe, Butjerhosen oder einen Markenpullover – wer gut gebrauchte Kinderbekleidung zum kleinen Preis sucht, der sollte sich Sonntag, 22. September, vormerken. Dann nämlich bauen auf der großen Wiese neben dem Vereinsheim der Schützengilde wieder zahlreiche private Verkäufer ihre Flohmarktstände auf. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr darf gefeilscht werden. Für diesen Sonntag, so Initiatorin Kerstin Meyer, ist fast jeder Quadratmeter vergeben. Weil aber immer noch Leute dabei sein wollen, nimmt die Organisatorin bereits jetzt Anmeldungen für den Flohmarkt im Frühjahr 2020 entgegen.

Kerstin Meyer zufolge sind derzeit rund 220 Anbieter dabei, ihre Dachböden zu durchforsten, ausrangierte Bekleidung herzurichten und mit Preisen zu versehen. Außer Bekleidung für Säuglinge, Kinder und Jugendliche von Größe 50 bis 176 werden auf dem Flohmarkt Kinderspielzeuge angeboten, Bücher und CDs, Gesellschaftsspiele, fahrbare Untersätze vom Laufrad bis zum Kinderfahrrad sowie Computerspielzubehör: „eben alles rund ums Kind“, sagt Kerstin Meyer. Gewerbliche Verkäufer, betont sie, seien nicht zugelassen.

Damit die Besucher genug Energie haben, um möglichst viele Schnäppchen zu jagen, steht auf der Wiese ein großes Kuchenbüfett bereit. „Vom Rührkuchen und Muffins bis zur Torte ist alles dabei“, wirbt Kerstin Meyer. In der Waffelbäckerei werden Freiwillige unterdessen die Waffeleisen heizen und im Freien verkaufen Helfer Würstchen vom Grill.

Während die Erwachsenen kurz ausruhen und sich stärken, dürfen die Jüngsten ihrem, so scheint es, schier unendlichen Bewegungsdrang nachgeben: Eine Hüpfburg lädt zum Toben ein. Eltern müssen dafür keinen Cent bezahlen. Ganz Mutige lassen ihr Gesicht danach beim Kinderschminken verzieren.

Der Borgfelder Flohmarkt rund ums Kind gilt als einer der größten in Bremen. Er findet zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst, statt. Im Frühjahr dieses Jahres hatten sich am Hamfhofsweg viele hundert Besucher mit Secondhandwaren eingedeckt. Mitwirkende der Arbeiterwohlfahrt Bremen sammeln Kleiderspenden für in Bremen ankommende, geflüchtete Kinder.

In diesem Jahr sind also alle Standflächen auf dem Gelände in Borgfeld ausgebucht. Anmeldungen für den Flohmarkt am 29. März 2020 nimmt Kerstin Meyer per E-Mail unter der Adresse kinderflohmarkt-borgfeld@gmx.de entgegen. Die Arbeiterwohlfahrt Bremen sammelt Kleiderspenden für geflüchtete Kinder, weitere Spenden sollen an Kinder in Rumänien gehen.