Über den Vogelzug nach Israel berichtet der Berliner Journalist Thomas Krumenacker im Vogelmuseum der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck. (Thomas Krumenacker)

Im Vogelmuseum der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck, Bördestraße 42, wird am Freitag, 29. November, 19 Uhr, die Ausstellung „Vogelzug nach Israel“ eröffnet. Der Berliner Journalist und Naturfotograf Thomas Krumenacker will einen fotografischen Streifzug am Schnittpunkt dreier Kontinente präsentieren. Außerdem berichtet er über den Naturreichtum im kleinen Land am Ostrand des Mittelmeeres und möchte dessen besondere Bedeutung für den Vogelzug zwischen den Kontinenten herausarbeiten. Die Vogelzugroute verläuft über die gesamte Nord-Süd-Ausdehnung Israels. In seinem Buch „Vögel in Israel“ berichtet Krumenacker, dass schätzungsweise 500 Millionen Vögel in jedem Frühjahr und Herbst über Israel fliegen. Krumenacker besuchte Israel im Jahre 2005 zum ersten Mal. Der Eintritt zum Vortrag mit Ausstellung „Vogelzug nach Israel“ in der Museumsanlage ist frei. Nähere Informationen gibt es unter Telefonnummer 04791 /1 31 05.