John Hansen lädt die Mitglieder der Lilienthaler FDP zur Wahlvorbereitung ein. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die FDP schickt sich an, mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten zur Kommunalwahl in Lilienthal anzutreten. Wer es sein wird, ist bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Spätestens geflüftet werden soll es am Freitag, 23. April, wenn die Liberalen ab 19 Uhr im Restaurant Rohdenburg in Trupermoor zusammenkommen. So viel steht fest: Kreis-Parteichef John Hansen schließt eine erneute Kandidatur nach 2016 aus. Zunächst steht bei der FDP eine übliche Mitgliederversammlung auf dem Programm, bei der es vor allem darum geht, den Vorstand neu zu wählen. Danach geht es nahtlos weiter zur Wahlvorbereitung. Neben dem Anwärter auf den Bürgermeister-Posten sollen auch die Bewerber für den Gemeinderat gewählt werden.