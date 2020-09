Landkreis Osterholz. Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktion (BF) kündigt für die Kreistagssitzung am Donnerstag, 24. September, einen Mandatswechsel innerhalb der BF/FDP-Gruppe an. Nach Angaben des Kreistagsabgeordneten aus Osterholz-Scharmbeck wird der Ritterhuder Waldemar Orthmann für die Liberale Brigitte Glinka aus Schwanewede nachrücken. Glinka sei nach längerer Erkrankung inzwischen aus dem Landkreis Osterholz fortgezogen, so Pallasch. Die Kauffrau hatte seit 2011 dem Kreistag angehört.

Pallasch zufolge bleibt es auch künftig dabei, dass FDP und Bürgerfraktion im Kreistag eine Gruppe bilden. Orthmann, der bereits von 2001 bis 2005 zusammen mit Pallasch im Kreistag gesessen hatte, kooperiert als Ratsherr in der Gemeinde Ritterhude seit 2016 ebenfalls mit der Bürgerfraktion, für die dort Jürgen Ahlers kommunalpolitisch tätig ist. Im Kreistag werde Pallasch für die Gruppe sprechen und durch Ahlers vertreten.

Orthmann wird Glinkas Platz im Finanzausschuss, im Ausschuss für Bildung und im Jugendhilfeausschuss einnehmen. Der Nachrücker ist Jahrgang 1943 und damit zugleich der Älteste in der Männerriege: Wilfried Pallasch ist 72 Jahre alt, Jürgen Ahlers 69. Nun könne die Arbeit wieder auf drei Schulterpaare verteilt werden, so der BF-Sprecher. „Das wird der Mandatsarbeit guttun.“