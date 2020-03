Landkreis Osterholz. Ob beim Händeschütteln, beim Einkaufen, bei der Urlaubsplanung – in diesen Tagen scheint sich alles um die Gefahr zu drehen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Selbst Schulen wurden deshalb gestern in Stade und in Wilhelmshaven geschlossen. Und nun hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Empfehlung ausgesprochen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Alles, um eine Ausbreitung des Virus zu verzögern. Auf diese Weise soll Zeit für die Entwicklung eines Gegenmittels gewonnen werden.

Im Landkreis Osterholz bringen allerdings nicht viele Events 1000 Teilnehmer und mehr in einer Halle zusammen. Zuletzt seien das bei ihnen die Amigos gewesen, berichtet Matthias Renken. „Einige leere Plätze gab es dabei“, räumt der Manager der Stadthalle von Osterholz-Scharmbeck auf Nachfrage ein. Aber massenhaft seien die Gäste dem Konzert nicht ferngeblieben. Und den restlichen März seien nur Veranstaltungen geplant, für die er mit maximal 400 bis 600 Teilnehmern rechne. Also deutlich weniger als die von Berlin genannte kritische Zahl.

„Natürlich merken wir, dass die Leute verunsichert sind“, sagt Matthias Renken. Nachfragen, ob eine Veranstaltung überhaupt stattfinden werde, habe er bereits gehabt. Aber: „Mir ist bislang keine Auflage bekannt, die uns beziehungsweise die Veranstalter veranlassen würde, eine Veranstaltung abzusagen“, so Renken weiter. Der Stadthallen-Manager appelliert daher an den gesunden Menschenverstand: „Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er an einer Veranstaltung teilnehmen will.“ Wer einer der Risiko-Gruppen angehöre, der etwa Diabetes, Herz-Kreislauf- oder Lungen-Probleme habe, der sollte vielleicht wegbleiben. Selbst wenn das bedeute, dass das Ticket verfalle. Denn aus Kulanz könne er die Ticket-Kosten nicht erstatten. Trotzdem: „Gesundheit ist wichtiger“, meint Renken, um im nächsten Atemzug für Besonnenheit zu werben: „Bisher – Stand jetzt – gibt es keinen Corona-Fall im Landkreis.“

Sachlichkeit gefragt

Sie würden die Situation sehr ernst nehmen, versichert er. Stündlich seien sie in allen Informationskanälen unterwegs. „Aber ich sehe keinen Grund, in Panik oder gar in Hysterie zu verfallen.“ Sachlichkeit sei jetzt gefragt. Und wenn jeder ein bisschen auf sich selbst und auf seine Mitmenschen aufpasse, „dann kommen wir da schon durch“.

Genau wie Matthias Renken vertraut Ritterhudes Bürgermeisterin Susanne Geils auf den gesunden Menschenverstand. Die Gemeinde, als Eigentümerin des Hamme-Forums, werde ohne Auflage von oben ganz sicher keine Veranstaltung absagen, so Geils weiter. „Jeder Erwachsene ist für sich selbst verantwortlich; jeder muss daher selbst wissen, ob er eine Veranstaltung besuchen sollte“, findet sie und verweist wie Renken auf die Risiko-Gruppen. „Ich will das Coronavirus nicht kleinreden“, versichert sie: „Aber das Ganze nimmt inzwischen ein bisschen die Form von Panikmache und Hysterie an.“

Eine Veranstaltungsabsage belastet bereits die Bücher des Hamme-Forums, teilt Regine Schäfer, Geschäftsführerin der Ritterhuder Tourismus und Veranstaltungen GmbH der Redaktion mit. Dabei handele es sich um eine Spezialveranstaltung, die nicht im Programm stand. Zudem sei der Ticket-Verkauf gegen Ende Februar etwas zurückgegangen. „Eine gewisse Unsicherheit ist zu spüren“, sagt Schäfer und räumt ein, sich Gedanken über die finanziellen Auswirkungen des Coronavirus zu machen: „Veranstaltungsabsagen sind immer ein Schlag ins Kontor.“ Das ihre Veranstaltungen per Anweisung der Behörden abgesagt würden, erwartet sie aber nicht. Schließlich lägen sie mit 100 bis 450 Teilnehmern weit unter der von Spahn genannten Grenze von 1000 Besuchern und mehr. Sollte eine behördliche Anordnung „notwendig werden“, würde sie vom Landkreis Osterholz in Form einer Allgemeinverfügung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ausgesprochen. Als wenig sinnvoll betrachtet es der Kreis, diese Entscheidung allein auf Basis der Besucherzahl zu treffen, wie er mitteilt: „Alle nicht notwendigen Veranstaltungen und sozialen Zusammenkünfte sind zu betrachten.“ Sie seien ein „Hot Spot der Übertragung“ und: „Solche Veranstaltungen könnten momentan die Situation im Landkreis durchaus verschärfen.“

Ob Schulen mit über 1000 Schülern (BBS: 1912 Schüler) geschlossen werden, macht der Landkreis von Infektionsfällen abhängig. Durch die konkreten Kontaktdaten sei eine Nachverfolgung besser möglich. „Außerdem ist die Durchmischung geringer, da der Unterricht in einzelnen Klassenverbänden und nicht in Großräumen stattfindet“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Zur Sache

Maßnahmen gegen Covid-19

Die Koordinierungsgruppe der Landesregierung zur Bekämpfung des Coronavirus ist am Montag zu dem Ergebnis gekommen, dass Landkreise und kreisfreie Städte angewiesen werden, alle Veranstaltungen darauf zu prüfen, ob sie stattfinden können. Absagekriterium dürfe aber nicht die Zahl der Besucher sein. „Insbesondere Großveranstaltungen mit einem überregionalen Einzugsgebiet und Veranstaltungen bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Menschen aus den vom RKI definierten Risikogebieten oder aus Regionen kommen, die viele Covid-19-Fälle aufweisen, sollten von den Behörden vor Ort im Zweifel abgesagt werden", teilt Gesundheitsministerin Carola Reimann mit.