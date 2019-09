Heiko Ehring (links) mit Knut Sierk, der die Rinde von einem gefällten Fichtenstamm schält, um befallene Stellen freizulegen. Etwa 40 umstehende Bäume sind gefällt worden, nachdem der Befall in dem Gebiet festgestellt worden war. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Dürre-Stress für Bäume und der Borkenkäfer sind auch im Heidhof-Forst ein Thema. Auch dort leiden Bäume unter Wassermangel und Schädlingsbefall, wie Revierleiter Heiko Ehing im Gespräch mit der Redaktion erläutert. Bei einem Besuch im Revier zeigen er und der regionale Sprecher der niedersächsischen Landesforsten, Knut Sierk, dass man mit entschlossenem Vorgehen großen Schaden abwenden kann – wenn man den Borkenkäfer findet.

Mit großen Schritten stapfen Heiko Ehing und Knut Sierk über die Fichtenstämme am Boden. Sie sind in den vergangenen Tagen gefällt worden, weil sich Borkenkäfer unter ihrer Rinde eingenistet haben. Von außen erkennt der Laie nicht, was sich unter der Rinde tut. Fachleute aber sehen am Holzmehl, das aus den Bohrlöchern in der Rinde quillt, was los ist. Im nun betroffenen Gebiet waren es gut 40 Stämme, die fallen mussten. Sie sind aus dem Waldstück bugsiert und am Wegesrand zum Abtransport gesammelt worden.

Um den Befall deutlich zu machen, schält Sierk mit einem Eisen die Rinde vom Stamm. Nun ist der Blick frei auf zig weiße Larven, die sich im Sonnenlicht krümmen. „Ein Borkenkäfer-Pärchen kann bis zu 30 000 Nachfahren hervorbringen“, macht Sierk klar. Innerhalb von gut sechs Wochen ist eine Generation zum Ausschwärmen bereit. Schon deswegen sei schnelles Handeln wichtig. „Ein geschultes Auge sieht bereits von Weitem, ob ein Baum frisch befallen ist“, weiß Ehing. In den Vorjahren sei diesbezüglich im Heidhof-Forst schon gute Arbeit geleistet worden, lobt Knut Sierk.

Unter dem Oberbegriff Borkenkäfer würden verschiedene Käfer zusammengefasst, die Totholz fressen. Darunter der sogenannte Buchdrucker und der Kupferstecher. Ihre Larven fressen sich von einem Hauptgang aus später etwa im rechten Winkel durch das Holz. Das Fraßbild mit dicken Längs- und feinen Querlinien erinnere an ein aufgeschlagenes Buch, daher stamme auch der Name Buchdrucker, erläutert Ehing.

Unter der Rinde tummeln sich Borkenkäfer und ihre Larven. Man sieht die Fressgänge der Buchdrucker- und Kupferstecher-Larven unter der Rinde. (Christian Valek)

Im Grunde genommen seien diese Insekten ja nützlich, weil sie Holz zersetzten, betont er. „Aber nicht in dieser Menge.“ Für einen gesunden Wald stellten sie auch keine Gefahr dar, da sich ein gesunder Baum durch das Absondern von Harz gegen den Befall wehren könne. Wenn aber der Regen fehle, dann könnten geschwächten Fichten aufgrund der fehlenden Feuchtigkeit auch kein Harz bilden, merkt Ehing an. An so einem Stamm haben die Borkenkäfer leichtes Spiel. Per Duftstoff locken die etwa streichholzkopfgroßen Insekten ihre Artgenossen zur Paarung und zu einem großen Fressen an. Fichten sind besonders begehrt. In einer von ihnen angelegten „Rammelkammer“ legen die Käfer dann die Grundlage für eine neue Population. Mit der Eiablage, die in langen Fresskanälen unter der Borke erfolgt, beginnt ein neuer Kreislauf.

Im Heidhof sind 15 bis 18 Prozent der Fläche mit Fichten besetzt, etwa die Hälfte der Bäume dort sind Kiefern. So gesehen habe man zukünftig wohl mit weniger Problemen durch den Borkenkäfer zu rechnen als in anderen Revieren, hofft Knut Sierk.

Hat man im Heidhof-Revier schon vor Jahrzehnten – quasi in weiser Voraussicht – die richtigen Bäume gepflanzt? Immerhin ist es ja bundesweit das erklärte Ziel, die anfälligen Fichtenbestände durch Laubbaum-Pflanzungen zu ersetzen. So könne man das nicht sagen, betont Knut Sierk. Schließlich wachse nicht jeder Baum auf jedem Boden. Deshalb sei es wichtig, nur diejenigen Bäume nachzupflanzen, die auf dem jeweiligen Boden auch gedeihen. Im Heidhof-Revier setzt man nun unter anderem auf Douglasien. Diese seien gemeinhin weniger anfällig für den Borkenkäfer. Grundsätzlich gehe es um die Mischwaldvermehrung. Deshalb würden in Niedersachsen auch Roteichen und Buchen gepflanzt, betont Sierk. Inwieweit Buchen unter der Trockenheit leiden würden, müsse beobachtet werden. Langfristiges Denken über 200 Jahre und mehr sei gefragt. „Die Frage ist doch, wie sieht das Klima hierzulande in einigen Jahrzehnten aus?“

Die Ursache für das starke Borkenkäfer-Aufkommen liegt im Wetter der Vorjahre begründet. Bei zwei Herbststürmen im Jahr 2017 habe es viel Windbruch gegeben, erläutert Ehing. Im darauf folgenden Frühjahr 2018 habe es dann erneut einen Sturm mit großen Schäden gegeben, darauf folgte ein trockener Sommer. Im Frühjahr 2019 wiederum zog der Sturm Eberhard über Teile Deutschlands hinweg. Der Reigen der Stürme in Kombination mit den Trockenheitsphasen habe den Wald mancherorts mürbe gemacht. Manche Bäume waren nicht mehr fest verwurzelt und dadurch zu schwach, um den Borkenkäfern etwas entgegenzusetzen.

Die Natur braucht nun anhaltenden Regen. Kurze Regenfälle würden nur den Jungpflanzen helfen, betont Knut Sierk. Denn bis Regenwasser in zwei Metern Tiefe ankomme, würde es dauern. Nur etwa ein Drittel bis die Hälfte des Regens würde nämlich auf dem Boden ankommen. Bereits die Blätter würden Teile der Wassermenge aufnehmen. Wenn Buchen etwa drei Liter Wasser am Tag über ihre Wurzeln aufnehmen, dann ist es eine reine Rechenaufgabe, den Wasserbedarf zu berechnen. Die Wurzelausdehnung entspreche in etwa dem Kronenumfang eines Baumes, so Knut Sierk.

Und wie viel Regen brauchen wir? Die Antwort klingt ernüchternd. „Bis Weihnachten kann es von mir aus durchregnen“, sagt er. „Und selbst das wäre wohl nicht genug“, so der Pressesprecher der Landesforsten für Nord-Ost-Niedersachsen.