Treffen auf der Borgfelder Flutbrücke: Michael Beitz aus der Bauabteilung des Lilienthaler Rathauses, Borgfelds Ortsamtleiter Karl-Heinz Bramsiepe und der Referatsleiter für Verkehrstechnik vom Bremer Amt für Straßen und Verkehr, Tim Campen (von links). (Petra Scheller)

Jetzt geht es um das Feintuning. Für die kommenden zwei Jahre wird der Verkehr auf der Borgfelder Flutbrücke umgeleitet. Die alte Brücke wird in den kommenden Wochen abgerissen werden, der Autoverkehr ab Sonntag, 6. September, ab 18 Uhr über die benachbarte Straßenbahnbrücke geführt. Straßenbahnen und Autoverkehr teilen sich dann eine Fahrspur stadteinwärts, und eine stadtauswärts. Der Leiter des Referats Verkehrstechnik, Tim Campen, vom Bremer Amt für Straßen und Verkehr hat deshalb alle Hände voll zu tun. Seit Monaten prüft sein Team die Schaltung der Verkehrszeichen auf der Hauptverkehrsachse zwischen Borgfeld und Lilienthal. Die alten Ampelanlagen werden in der kommenden Woche ausgeschaltet und durch neue Signalanlagen ersetzt. „Wir haben über Wochen eine Verkehrserhebung durchgeführt. Wir haben wirklich gezählt. Und nun aktuelle Maßnahmen ergriffen“, erklärt Campen auf einem Treffen mit Borgfelds Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe am Donnerstag. Mit am Tisch sitzen unter anderem Michael Beitz, Referatsleiter für Tiefbau im Lilienthaler Rathaus, und der Projektleiter für den Flutbrückenbau, Arend Kiefer.

Mehr zum Thema Borgfelder Grüne sprechen mit der Senatorin Verkehrssenatorin besucht Baustelle Flutbrücke Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) war am Mittwoch in Borgfeld zu Gast. Auf Einladung ... mehr »

Auch in den kommenden Wochen lädt Flutbrücken-Projektleiter Kiefer die Gemeindevertreter aus Borgfeld und Lilienthal in regelmäßigen Abständen zur Baustellenbegehung ein. „Sollte es zu Problemen kommen, wollen wir diese schnellstmöglich beheben. Deshalb ist eine engmaschige Zusammenarbeit gerade zu Baubeginn wichtig“, erklärte Kiefer. Hintergrund: Im Vorfeld der Baumaßnahmen hatten der Borgfelder Beirat und Lilienthaler Ratsmitglieder Bedenken zum Flutbrückenneubau geäußert. Anwohner sorgten sich, dass es auf der Hauptverkehrsachse vermehrt zu Staus kommen könnte. Kommunalpolitiker bemängelten, dass sich der Verkehr während der zweijährigen Bauphase durch die Nebenstraßen ziehen werde. Gemeinsam hatten Lilienthaler und Borgfelder das Bremer Amt für Straßen und Verkehr aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen.

Die will Projektleiter Kiefer in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung des Lilienthaler Rathauses nun liefern. „Wir können Staus zu den Hauptverkehrszeichen nicht ausschließen. Aber wir optimieren die Situation so gut es geht“, erklärt Kiefer am runden Tisch. „Wir haben die Kraftfahrzeugstärken und den Schwerlastverkehr bei unseren Zählungen ermittelt“, berichtet Verkehrstechnik-Chef Campen. Die Signalanlagen, die zukünftig auf der Straßenbahnbrücke aufgestellt werden, seien passend zum Verkehrsfluss programmiert.

Mehr zum Thema Neue Baustraße am Borgfelder Deich Noch drei Wochen bis zum Abriss der Borgfelder Flutbrücke Am Borgfelder Deich entsteht eine neue Baustraße. In drei Wochen soll von hier aus die alte ... mehr »

Der Verkehrssicherungsplan sieht nun vor, dass die Linksabbiegerspur aus Lilienthal Richtung Borgfeld für die kommenden zwei Jahre gesperrt bleibt. Autofahrer aus dem Umland müssen zukünftig die Wendemöglichkeit auf Höhe der Bürgermeister-Kaisen-Allee nutzen, um den Borgfelder Ortskern zu erreichen. „Die Umleitungen sind ausgeschildert“, versichert Campen. Fahrzeuge aus dem Bereich Borgfelder Landhaus werden über die Torneestraße und die Lilienthaler Allee Richtung Bremen umgeleitet.

Der Verkehrsfluss soll in Lilienthal über die Butendieker Landstraße und die Timmersloher Landstraße laufen. Die Quartierszüge im Bereich Butendiek wie die Amtmann-Schroeter-Straße oder die Jürgen-Christian-Findorff-Straße sollen vom Schleichverkehr verschont bleiben, kündigt Tiefbauabteilungsleiter Michael Beitz an. „Bremen und Lilienthal werden da eng zusammenarbeiten.“

„Wir wissen, dass es rund zwei Wochen braucht, bis sich alles einspielt“, erklärt Campen später auf der Flutbrücke. „Die Signalanlagen sind so programmiert, dass sie die Verkehrsstärken automatisch erkennen und die Grünzeiten optimal verteilen.“ Erstmalig zum Einsatz kommen während der Baustellenphase auch Thermalkameras, die das Verkehrsaufkommen aufzeichnen. „Staus werden so frühzeitig erkannt und im Navi angegeben“, erklärt Campen.