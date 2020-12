Auch den Strand von Düne zeigt Björn Bischoff in seinem Reiseführer. (Björn Bischoff)

Worpswede. Es steht noch in den Sternen, ob im kommenden Jahr wieder an normale Urlaubsreisen zu denken ist. Ein bisschen Futter für das Fernweh gibt es aber schon jetzt in gedruckter Form, jedenfalls für diejenigen, deren Sehnsuchtsort mitten in der Deutschen Bucht liegt. Der Worpsweder Fotograf und Autor Björn Bischoff hat einen Reiseführer über Helgoland veröffentlicht. Wie bereits der Führer zu seinem Heimatort bietet auch seine zweite Buchveröffentlichung „Helgoland A bis Z – Die Hochseeinsel“ komprimierte Informationen unter rund 250 Stichworten mit fast eben so vielen farbigen Abbildungen. Es gibt neben allgemeinen Informationen über Deutschlands einzige Hochseeinsel und ihre Sehenswürdigkeiten viele Tipps zu Aktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie oder An- und Abreise. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten wie Rufnummern, Mail-Adressen und Homepages sind dazu aufgelistet.

Helgoland ragt inmitten der Nordsee, etwa 70 Kilometer von der Küste entfernt, mit seiner imposanten Steilküste aus rotem Buntsandstein bis zu 60 Meter aus dem Meer heraus. Rund 1400 Insulaner sind dort zu Hause. Björn Bischoff, Jahrgang 1966, wurde in Bremen geboren und wuchs in Borgfeld auf. Er betreibt zusammen mit seinem Vater Peter Bischoff ein Pressebüro in Worpswede, das vor allem über Prominente aus Film und Fernsehen berichtet. Bei einem Familien-Urlaub verliebte sich der Fotograf in Helgoland, berichtet er. Er schätzt die Insel als vielseitige Urlaubsinsel, Kurort, Heilbad und mehrwertsteuerfreies Einkaufsparadies mit seinem Wahrzeichen, der „Langen Anna“, der Steilküste, der Badeinsel Düne sowie vielen weiteren Sehenswürdigkeiten.

Weitere Informationen

Björn Bischoffs „Helgoland A bis Z – Die Hochseeinsel“ ist als Taschenbuch mit 160 Seiten und 232 farbigen Abbildungen bei der Edition Falkenberg erschienen. Es kostet 10,90 Euro. Der Reiseführer ist auf www.edition-falkenberg.de zu bestellen oder im Buchhandel unter der ISBN 978-3-95494-162-9 erhältlich.