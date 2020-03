Die Kreisverwaltung soll mehrere Projekte prüfen, die den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver und günstiger machen. (Focke Strangmann)

Landkreis Osterholz. Nach fast zweistündiger Debatte hat der Verkehrsausschuss des Kreistags einstimmig erste Empfehlungen für eine klimafreundlichere Mobilität ausgesprochen. Konkrete Maßnahmen wurden, trotz umfangreicher Antragspakete von SPD und Grünen, vorerst nicht beschlossen – teils wegen fehlender Finanzmittel, teils wegen fehlender Zuständigkeit. Stimmt der Kreisausschuss im April zu, dann soll die Verwaltung zunächst mehrere Projekte prüfen, die den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver und günstiger machen. Erste Ergebnisse werden für den Herbst erwartet.

Die Verwaltung soll nun beim VBN-Zweckverband darauf drängen, werktags einen 30-Minuten-Takt für die Regio-S-Bahn Bremen-Bremerhaven sowie für den 680er-Bus einzuführen und auch das Angebot der übrigen Regionalbusse auszubauen. Ziel sollte es aus Sicht der Kreisverwaltung sein, die Kreisstadt mit Bussen anzubinden, die tagsüber (außer sonntags) stündlich von und nach Lilienthal, Grasberg, Worpswede, Hambergen, Ritterhude und Schwanewede fahren. Abends und sonntags sei das Angebot ebenfalls „bedarfsgerecht auszubauen“. Dafür soll der ZVBN spätestens Ende 2021 die Mehrkosten beziffern, die auf den Landkreis zukämen.

Verwaltung: Hannover bremst

Die Preissenkung für Jugendliche in Bus und Bahn, die der Landkreis ebenfalls beim Zweckverband anschieben will, stockt seit vergangenem Jahr. Das Land Niedersachsen zögert mit einer Kostenbeteiligung, zumal etliche Landtagsausschüsse parallel über ein kostenloses Ticket für Schüler, Studenten und Azubis beraten, bisher ohne Ergebnis. „Die Einführung des Jugend-Tickets zum Sommer 2020 ist nicht mehr möglich“, folgert die Verwaltung. Eine Einführung im Jahr 2021 sei „noch erreichbar“.

Auch sträube sich Hannover gegen Mehrkosten, die bei einer Abschaffung der VBN-Tarifzone 101 entstünden. Landkreis und Zweckverband seien aber am Ball, so Dezernent Dominik Vinbruck. Wer aus dem Kreisgebiet durch oder nach Bremen-Nord fährt, käme so in den Genuss einer Preissenkung um eine Stufe. Vinbruck sagte, er setze auf Förderprogramme des Bundes. Zentrale Stellschraube sei aber nicht der Ticketpreis, sondern die Qualität. „Wenn das Angebot nicht stimmt, steigt auch beim kostenlosen ÖPNV keiner ein.“ Mobilität dürfe ruhig etwas kosten. Wenn durch Fahrkarten-Subventionen Geld aus dem System genommen werde, fehle es bei der Taktverdichtung. Priorität haben das Jugendticket und das Ende der Tarifzone 101. Ohnehin werde im Zweckverband über Fahrpreissenkungen nachgedacht – die Mehrkosten hätten die Mitgliedskreise und -kommunen zu tragen.

Neben angepassten Fahrplänen zwischen Bus und Bahn sowie optimierten Linienführungen setzt der Ausschuss an den Verknüpfungspunkten auf genügend Ladesäulen für E-Fahrräder und E-Autos. Der Punkt war zwischen SPD und Grünen zunächst umstritten. Während SPD-Fraktionschef Björn Herrmann eine Lanze brach für Biomethan- und Erdgasfahrzeuge, gab ihm Grünen-Vertreter André Hilbers kontra. Mangelnde Reichweite sei bei Elektroautos kein Thema mehr – vor allem dann nicht, wenn die Ladeinfrastruktur verbessert werde, so Hilbers. Er und der Linken-Vertreter Bernd Rugen mahnten unter anderem auch Verbesserungen für Radfahrer an. Darüber hinaus soll die Verwaltung ein Pilotprojekt für alternative Verkehrsträger und -formen an Land ziehen und dabei die Bürgerbus-Vereine beteiligen. Darauf konnten sich SPD und Grüne letztlich verständigen. Im Raum stehen Modellvorhaben im autonomen Fahren. Björn Herrmann sprach von „Anruf-Sammel-Taxis in Echtzeit“, die ihre Route per Algorithmus optimieren. Vinbruck sagte, realistisch seien solch visionäre Ansätze „nur bei einer Förderquote nahe 100 Prozent“.

Rugens Antrag, ein Bürgerticket anzubieten, wurde später von der Ausschussmehrheit abgelehnt. Marie Jordan (CDU) verwies auf die weiten Wege im ländlichen Raum: „Eine 70-jährige Frau aus Teufelsmoor wird nicht ihre Wasserkiste zum Sammelbus tragen oder ihre Einkaufstüten an den E-Scooter hängen.“ Hilbers regte außerdem die Schaffung eines S-Bahn-Haltepunkts in Scharmbeckstotel an, ließ sich aber von Dominik Vinbruck überzeugen, dass die Erfolgsaussichten wegen der abseits liegenden Bahnlinie gering seien. Auch die Reaktivierung der Moorexpress-Strecke sei allenfalls ein Fernziel. Vinbruck: „Was auf der Schiene passiert, ist Ländersache.“