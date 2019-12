Horst Brinkmann steht auf dem Gelände am Worpsweder Hallenbad, auf dem ein DLRG-Stützpunkt entstehen soll. (Carmen Jaspersen)

Rund um das Worpsweder Hallenbad ist einiges in Bewegung geraten. Der TSV Worpswede hat gerade Richtfest für sein neues Sportlerhaus gefeiert, und auch die DLRG möchte auf einem Grundstück auf der gegenüberliegenden Seite der Schwimmhalle bauen. Bis dahin wird allerdings noch einiges an Wasser die Hamme hinunter fließen; Baubeginn könnte, wenn denn alles glatt laufen werde, Anfang 2022 sein, prognostiziert Projektleiter Horst Brinkmann.

Aber das Vorstandsmitglied der Worpsweder Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist sich sicher, dass die Weichen für das Projekt gut gestellt sind. Bereits im Januar hatte der Worpsweder Ausschuss für Umwelt, Planung und Infrastruktur Unterstützung signalisiert, jetzt muss noch der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 16. Dezember grünes Licht geben.

Die grundsätzliche Bereitschaft von Politik und Verwaltung, die DLRG zu unterstützen, steht außer Zweifel. Die Gemeinde würde das gut 1000 Quadratmeter große Grundstück den Wasserrettern langfristig verpachten. Diese müssten auch für die Zuwegung sorgen, denn bislang gibt es nur eine Feuerwehrzufahrt, links an Hallenbad und Sporthalle vorbei, die als Liefer- und Baustraße dienen könnte. Geplant ist ein neuer Fußweg auf der anderen Seite, zwischen Bad und TSV-Sportanlage, der vorhandene Parkplatz vor der Cafeteria könnte mit genutzt werden.

Am Ende des neuen Weges, direkt neben einem kleinen Biotop, soll dann das rund 140 Quadratmeter große Gebäude mit Schulungsraum, Lager, Küche, Toiletten und einer „DLRG-Stube“ entstehen. Zur Hälfte soll es ein zweites Obergeschoss bekommen, in diesen zusätzlichen 70 Quadratmetern fänden Büro und Jugendraum Platz. Und Platz braucht die Ortsgruppe dringend, denn im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen wächst sie stetig. 270 Mitglieder sind es zurzeit, Tendenz steigend. Das sei nicht immer so gewesen, vor rund zehn Jahren habe die Worpsweder DLRG darnieder gelegen, berichtet Brinkmann. Gerade noch 70 Mitglieder waren dabei, die gesamte Arbeit ruhte auf den Schultern von zwei Personen. Sie kämpfte mit Schulden, einem massiven Mitgliederschwund und einem Mangel an aktiven Helfern in den eigenen Reihen.

Neues Leben eingehaucht

Dann kam ein neuer Vorstand mit dem bis heute amtierenden Nils Heller an der Spitze und schaffte es, den Hebel umzulegen. Dieser Prozess ist inzwischen auch ausgezeichnet worden. Wie berichtet, hat die Ortsgruppe den mit 10.000 Euro dotierten Nivea-Preis für Lebensretter 2019 in der Kategorie DLRG-Gliederung erhalten. „Einem jüngeren und kreativen Vorstand haben wir es zu verdanken, dass unserem Team in den zurückliegenden Jahren quasi neues Leben eingehaucht wurde“, sagte Heller anlässlich der Verleihung. Die Worpsweder Wasserretter erfanden sich Schritt für Schritt neu. Das ramponierte Image wurde aufpoliert. Im Fokus stand aber vor allem, junge Menschen für die Arbeit und das Ehrenamt zu begeistern. Mit einer 50 Personen starken Delegation reiste man vergangene Woche zur Preisübergabe nach Hamburg.

Die Ortsgruppe ist in unterschiedlichen Bereichen aktiv: Schwimmausbildung und -training für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene gehören dazu, ebenso regelmäßige Dienste am Hammestrand und Einsätze auf verschiedenen Flüssen. Die Schwimmkurse sind rappelvoll, es gibt zum Teil Wartelisten. Manch einer, der gelernt hat, sich erfolgreich über Wasser zu halten, bleibt. Heute binden die Worpsweder verstärkt Helfer in die Schwimmausbildung oder den Wasserrettungsdienst ein. Gruppenstrukturen und Kommunikation wurden auf neue Beine gestellt.

Ein eigenes Vereinsheim aber gab es bislang nicht. Am Hammehafen gibt es eine kleine Geschäftsstelle, und für das dort stationierte Rettungsboot konnte ein Bootsschuppen gebaut werden. Für mehr aber fehlt dort der Platz. Tatsächlich kommt der Standort an der Straße In de Wischen den Verantwortlichen auch entgegen. Das Hallenbad nebenan ist ganzjährlich betrachtet der Mittelpunkt der DLRG-Aktivitäten, außerdem ist es aus der Ortsmitte kürzer als bis nach Neu Helgoland. Über drei Jahre habe man im Vorstand die Idee eines DLRG-Centers entwickelt, berichtet Horst Brinkmann. Nun geht es an die konkrete Umsetzung. Geht das Projekt wie erwartet durch den Rat, müssen ein Bebauungsplan erstellt und der Bauantrag gestellt werden. Das neue Haus in Ständerbauweise soll ökologisch und nachhaltig werden, geheizt werden soll beispielsweise mit Erdwärme.

Offen ist auch noch die Finanzierung. Große Rücklagen hat die Ortsgruppe trotz Mitgliederwachstum nicht, sie musste zudem noch Altlasten abbauen. Es gibt verschiedene Fördertöpfe beim Land Niedersachsen, der EU und auch beim Bundesverband der DLRG, dennoch werde man selber auch Spenden sammeln müssen, ist Horst Brinkmann überzeugt. Die 10 000 Euro aus Hamburg sind dabei eher ein Tropfen auf den heißen Stein, vorsichtig kalkuliert werde man rund 400 000 Euro benötigen – und vieles in Eigenleistung erledigen können. „Aber der Preis ist ein wichtiger Türöffner für uns“, ist der Projektleiter überzeugt.