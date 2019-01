Der beanstandete Gansmagen weist dunkle Stellen auf. (Mader)

Eine überaus unappetitliche Entdeckung machte unsere Kollegin Undine Mader. Zum Fest hatte sie eine frische Weihnachtsgans gekauft und ihre Familie eingeladen. Als sie den Vogel für das gemeinsame Essen vorbereiten wollte und die Innereien herausnahm, überkam sie die Übelkeit. Der Magen des Tieres wies ein dunkles Gewebe auf. Mangels Alternativen landete die Gans zunächst doch in der Backröhre, aber niemand wollte sie essen. „Mir hat sich der Magen umgedreht“, sagt Undine Mader und fragt sich: „Wie kann das bei all den Kontrollen passieren?“

Die Kollegin tat, was man tut, überwand den Ekel und setzte sich mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz in Verbindung. „Ein Lebensmittelkontrolleur hat dem Magen eine Probe entnommen und zur Untersuchung an das Landesamt für Verbraucherschutz nach Oldenburg geschickt“, erklärt Landkreissprecherin Jana Lindemann. Nach drei Wochen steht das Ergebnis nun fest: „Der Befund weist in Abheilung befindliche Entzündungen in den Magenmuskeln auf.“ Die Fachleute beim Landkreis sind sich einig: „Der Magen ist genussuntauglich und hätte verworfen werden müssen.“

In Ungarn geschlachtet

Warum die Gans dennoch im Verkauf landete, darüber kann auch die Landkreissprecherin nur spekulieren. Jana Lindemann: „Die Gans wurde laut Etikett in Ungarn geschlachtet. Vermutlich ist die Veränderung bei der vorgeschriebenen amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung von den Geflügelfleischkontrolleuren in Ungarn übersehen worden.“ Dabei sind die schwarzen Flecken im hellen Fleisch eigentlich auffällig. Ein Amtstierarzt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, erklärt: „Kontrolliert wird am Fließband. Da wird schnell etwas übersehen.“

Keine Krebsgans

Die fragliche Gans jedenfalls kam vom Discounter um die Ecke in Lilienthal. Lidl hatte zum Fest mit „frischen, jungen Gänsen aus Freilandhaltung“ geworben. Die Kollegin isst gern Gans und freute sich über das Angebot. 28,95 Euro sollte das Fünf-Kilogramm-Exemplar aus der Hafermast kosten. Äußerlich machte die Gans einen guten Eindruck, wenn der Magen nicht gewesen wäre: „Meine Schwägerin arbeitet in der Onkologie und vermutete ein Karzinom“, erzählt Undine Mader. Inzwischen ist klar, dass es sich nicht um eine Krebsgans handelt. Das hat die amtliche Untersuchung bestätigt. „Das macht es aber nicht besser“, meint Undine Mader.

Discounter bedauert Vorfall

Lidl kann sich den Vorfall jedenfalls nicht erklären. In einem Schreiben an die Kundin verweist das Unternehmen aus Neckarsulm auf die „intensiven und unabhängigen Qualitätskontrollen“. Auch Nachfragen von Lidl beim Hersteller brachten offenbar keine neuen Erkenntnisse. Weder die zu Kontrollzwecken zurückbehaltenen Proben noch das Produktionsprotokoll für den Herstellungszeitraum wiesen nach Angaben von Lidl Auffälligkeiten auf. Lidl bedauert den Vorfall und entschuldigt sich mit zwei Gutscheinen zu fünf und zehn Euro. Damit beläuft sich die Entschädigung auf etwa die Hälfte des Warenwertes. „Ein Unding“, meint Undine Mader.

Der Kollegin ist der Appetit auf Gänse vom Discounter jedenfalls gehörig vergangen. Noch am ersten Weihnachtsfeiertag kaufte sie eine Gans direkt vom Bauern. Auf dem Hof Lindemann im Lilienthaler Ortsteil Wührden wurde sie fündig. „Ich war froh, dass der Landwirt so flexibel war am Feiertag, und wir doch noch eine Weihnachtsgans essen konnten“, erzählt die Kollegin, der die Sache nicht aus dem Kopf geht. Sie fragt sich: „Was wird uns Verbrauchern noch alles zugemutet?“

Der Landkreis Osterholz als zuständige Behörde empfiehlt Verbrauchern, sich nicht auf die Angaben der Hersteller zu verlassen. Jana Lindemann: „Verbraucher sollten, wie in diesem Fall, immer genau hinsehen und riechen, und die Produkte bei entsprechenden Zweifeln nicht verzehren.“ Unsere Kollegin hat also richtig reagiert. Das Gefühl von Ekel jedoch bleibt. Sie plädiert inzwischen dafür, nur noch regionale Fleischprodukte zu kaufen.