Pianistin Minako Schneegass spielt am Sonntag im Borgfelder Stiftungshaus eine Chopin-Improvisation (Archivbild). (Michael Braunschädel)

Borgfeld. Das Borgfelder Stiftungshaus für Lebenswerte lädt zu einem außergewöhnlichen Festival ein. 22 Musiker wollen am kommenden Sonntag, 29. Dezember, für einen besonderen Abend mit vielen musikalischen Überraschungen sorgen. Am Start sind unter anderem das Jazz-Duo Margitta, Maike & Verstärkung, Christa & Rolf mit eigenen Songs und Remakes von Frank Sinatra, die Barockmusiker Insa, Enno & Michael, die Jazz-Band „Geht doch“ und Minako Schneegass mit der Chopin-Improvisation „Chopatango“. Ebenfalls mit dabei ist die Jazz-Pop- und Soul-Band Lava Lamps, das Jazz-Duo Enno & Andreas sowie die Band Switch On von Rolf Engel.

Los geht es ab 16 Uhr im Stiftungshaus, Upper Borg 147, das Ende der Veranstaltung ist für 22 Uhr geplant, teilen die Veranstalter mit. Die Idee zu diesem außergewöhnlichen Festival entstand auf einem Musikertreffen in Borgfeld. Zusätzlich zu den Gigs sind gemeinsame Jams vorgesehen, kündigen die Veranstalter an.

Der Eintritt ist frei, das erspielte Hutgeld ist als Spende für das Stiftungshaus vorgesehen. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0421/ 27 58 40 und unter der E-Mail-Adresse m.e.borgfeld@gmx.de möglich.