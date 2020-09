Die Band Von Grambusch begeisterte beim Open Air-Festival in Worpswede als Headliner am Sonnabend. (Christina Klinghagen)

Worpswede. Mit dem Wetter ist das ja immer so eine Sache. Großes Glück hatte das Veranstalter-Team um Andreas Griebe, Leiter des Jugendzentrums Die Scheune, am ersten Tag der Open Air-Veranstaltung in Worpswede. Wetterfeste Bekleidung und ein Regenschirm waren hingegen die Begleiter der rund 50 Besucher, die das Sitzkonzert am Sonnabend auf dem Weyerberg erlebten.

Wie auf Knopfdruck fielen pünktlich zu Beginn der Veranstaltung die ersten Regentropfen, die bis zum Schluss mal mehr, mal weniger das Geschehen überschatteten. „Wir haben wettertechnisch die richtigen Klamotten gewählt“, stellte Carsten Dietzel erleichtert fest. Für ihn und seine beiden Tischnachbarn sei es dennoch eine willkommene Abwechslung. Insbesondere lobten er und Jürgen Wendelken die gute Organisation und das besondere Flair des Open Air-Spektakels, das sonst am Pfingstwochenende steigt, aber wegen der Corona-Situation verlegt worden war.

Nach Absprache mit der Gemeinde Worpswede war ein Hygienekonzept entwickelt worden, um das Festival stattfinden lassen zu können. Erst vor drei Wochen hatte Griebe nach eigener Aussage die Zusage erhalten und sich sofort auf die Suche nach Musikern begeben. „Ich habe verschiedene Bands angerufen. Viele davon hatten keine Zeit“, erzählte er und freute sich umso mehr über das vielfältige Line-up, das sich nun den Besuchern bot.

Zum Auftakt am Sonnabend sorgte der Bremer Singer und Songwriter Matthias Monka in Begleitung des Gitarristen Olli Kronhardt für eine gefühlvolle Einstimmung am Piano. So ließ er eigene Songs wie „So wie du bist“ und „Sommer der Liebe“ erklingen, untermalt vom prasselnden Regen. „Die Vibes waren toll. Wir freuen uns immer, wenn was geht“, sagte Monka nach seinem Konzert. Auch wenn aufgrund der Wetterlage keine 150 geplanten Besucher erschienen waren, sei er dennoch glücklich gewesen, hier spielen zu können. „Die Zuschauerzahl muss man in Gedanken nur mal zehn nehmen, dann passt das“, gab er mit einem Grinsen zu verstehen.

In bester Laune zeigten sich auch die Helfer aus dem Veranstaltungsteam. „Ohne das Open Air würde mir in diesem Jahr etwas fehlen. Der Teamzusammenhalt ist da, und man hat hier seine Freude“, begeisterte sich die 21-jährige Worpswederin Doreen Wendlandt, die bereits seit sechs Jahren dabei ist. Und damit die Helfer nicht mit knurrendem Magen dastanden, hatte der Koch Jens Roloff eine herzhafte Kürbissuppe mit Linsen zubereitet, die von allen mit „super lecker“ gelobt wurde.

Musiker hoffen auf Auftritte

Deutschsprachige Eigenkompositionen aus dem Genre Pop brachte das Duo „Kerle Fornia“ zu Gehör, das intern eine kleine Premiere feierte. Denn erstmals dabei hatten die beiden Musiker Christian Pfeiff, der in der Bremer Musikszene in diversen Bands und auch als Solokünstler unterwegs ist und Kerle Fornia fortan am Bass unterstützen soll. In ihrem Debütalbum „Gefundenes Fressen“ erzählt die Band unter anderem Geschichten vom Elternsein und Kalifornien, was sie auch auf der Bühne mit „Bilder unserer Zeit“, „Alles gut“ und „1234 Ruhe“ musikalisch umsetzte. „Unser letztes Konzert haben wir Ende Februar in Schwanewede gegeben. Seitdem sind wir eingerostet“, erklärte Daniel Hohorst, der mit Dennis Bokelmann und Christian Pfeiff nun auf weitere Termine hofft.

Hoffen musste am Abend auch das Veranstalter-Team. Denn der Regen hatte gegen Ende der Open Air noch einmal ordentlich zugelegt, wodurch sich auf der Bühne Wasser sammelte und ein besonderes Augenmerk auf den Technikbereich gelegt werden musste. Dennoch blieben die Besucher auf ihren Plätzen sitzen und warteten gebannt auf den Headliner. Auch Ina Diekmann und Julian Janzon freuten sich ganz besonders auf die Band „Von Grambusch“ und ließen sich keinesfalls vom Regen vertreiben. Die Stimmung sei entspannt und sehr familiär. Es wirke ein bisschen wie eine Gartenparty, und der Regen sorge für das passende Festivalfeeling, lautete das Fazit der Bremer, die zum ersten Mal zu Gast in dieser, wie sie sagten „netten Location“, waren.

Gegen 22 Uhr war es dann endlich soweit. Mit einem groovigen Schlagzeugrhythmus gab die vierköpfige Bremer Band den Takt vor. Als Akustik Pop Punk bezeichnen Jendrik (Gitarre & Gesang), Patrick (Gitarre und Gesang), Miron (Bass und Gesang) und Yannick (Schlagzeug) ihren Musikstil, der auf einer hohen Spielfreude basiert und das im doppelten Sinne. Denn vom ersten Song an trat die Band in Interaktion mit dem Publikum, das bestimmt gerne zum Tanzen bereit gewesen wäre, was aber wegen der Hygieneregeln nicht möglich war. Stattdessen beschränkte man sich auf seinem Sitzplatz auf das rhythmische Mitschnipsen. Griebe zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit dem Ablauf des Worpsweder Open Air, das in diesem Jahr ganz besonderen Umständen unterlag. „Die Bands sind klasse, und die Leute haben sich vorbildlich an das Hygienekonzept gehalten“, betonte er.