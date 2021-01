Nicht nur das Team um Georg Mikschl hofft darauf, dass es bald wieder so sein kann wie beim Gut-Sandbeck-Open-Air-Festival im Jahr 2019. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. “Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft“, sagt Georg Mikschl, Vorsitzender des Vereins Musikalische Nachwuchsförderung OHZ. Zuversichtlich planen die Festival-Teams deshalb auch die Benefiz-Veranstaltungen zum nächsten Blues-und Rockfestival Gut Sandbeck Open Air, geplant für den 6. und 7. August 2021 auf dem Gelände des städtischen Kulturzentrums in Osterholz-Scharmbeck.

Die Organisatoren des beliebten musikalischen Events benötigen noch zuverlässige, fleißige Helfer. „Wir brauchen dich!“ steht auf den 1000 Handzetteln, die Georg Mikschl mit den Appellen zum Mitmachen drucken ließ und die er in der Stadt verteilen will. „Leider sind viele Geschäfte geschlossen, ebenso öffentliche Einrichtungen“, bedauert der Vereinsvorsitzende. Im vergangenen Jahr mussten wegen der Corona-Pandemie fast alle Festveranstaltungen im Landkreis abgesagt werden, so auch das Blues- und Rock-Festival. In diesem Jahr hofft der Verein, dass wieder tolle Bands das Gut-Sandbeck-Areal zum Beben bringen können.

Das Planungsteam arbeitet ganzjährig an Projekten aller Art zur musikalischen Nachwuchsförderung und an der Festivalplanung. „Die Arbeiten sind vielfältig ausgerichtet“, so Mikschl. Plakate und Banner müssten angefertigt und angebracht, Bühnen aufgebaut werden. Zur Bedienung der Kasse ist ein Team erforderlich, eine andere Gruppe muss die Musiker empfangen. Für die Herrichtung des Festival-Geländes werden ebenfalls viele Hände benötigt. Auch für die beliebte Harley-Show sind Vorbereitungen erforderlich. „Für dieses Ehrenamt gibt es kein Geld“, bemerkt der Vorsitzende des Vereins, „aber wir versprechen unseren Helfer-Teams lustige Grillabende, Freikarten und – ganz wichtig – ein Wir-Gefühl für eine gute Sache“, betont Georg Mikschl.

Alle Erlöse aus dem Festival fließen in die musikalische Nachwuchsförderung. Weitere Informationen gibt es bei Georg Mikschl, Telefon 04791 / 95 97 65 oder 0162/ 623 65 33 sowie unter www.gsoair.de.