Um Tod und Leben geht es nicht, wenn die Osterholzer Jägerschaft ihren Vorsitzenden abschießt, dennoch erfüllt das Geschehen doch viele Elemente des klassischen Königsmords. Da sind fünf von sechs Vorstandsmitgliedern nicht einverstanden mit dem Kurs ihres Chefs, den sie selber noch keine zwei Jahre zuvor einstimmig gewählt hatten. Florian Lucas hat nicht mitmachen wollen bei den Plänen, den Schießstand Waakhausen irgendwie mit einer „kleinen Lösung“ wieder zum Laufen zu bekommen. Er hat sich den Aufforderungen seiner Kollegen widersetzt, sich mit dem Landkreis angelegt und die ausstehenden Zahlungen der Jäger an den Betreiberverein vehement eingefordert. Damit hat er offenbar die mächtigen Waidmänner, die im Hintergrund die Strippen ziehen, mächtig gegen sich aufgebracht. Sie haben zum Treiben geblasen und ihren eigenen Chef zum Abschuss freigegeben. Die Mail von Martin Kai Köpke lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Du hast zu gehen oder wir jagen dich vom Hof. Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde.

Man kann darüber streiten, welche Lösung für Waakhausen die realistischere ist. Aber wie so oft in diesem Konflikt ist die Form der Auseinandersetzung ein weiteres Mal völlig entglitten. Seit Jahrzehnten bemühen sich Jäger, ihr nicht immer positives Profil in der Öffentlichkeit aufzubessern. Wenn sie aber dann in den eigenen Reihen wild herumballern, geben sie alten Vorurteilen neue Nahrung. Dass es dabei immer nur um „die Sache“ geht, ist schwer nachvollziehbar. Wie bei jedem Königsmord spielt ein Geflecht aus Macht, Einfluss und anderen Interessen mindestens eine Nebenrolle. Ein Stoff, aus dem Dramen sind.