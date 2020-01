Die Hepstedter Feuerwehr hatte das Feuer in der Feldmark schnell unter Kontrolle. (Feuerwehr)

Hepstedt. Gleich am zweiten Tag des neuen Jahres hatte die Feuerwehr Hepstedt ihren ersten Einsatz 2020 - in der Nähe des Osterfeuerplatzes. Donnerstagmittag meldeten Spaziergänger einen brennenden Haufen auf einem Feld. „Der brannte noch, als wir eintrafen“, so Matthias Nettsträter, Pressesprecher der Feuerwehr Hepstedt. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Die Hepstedter Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und ihren drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei habe weitere Ermittlungen aufgenommen.