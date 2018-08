Die Feuerwehr in Lilienthal war am Sonnabend schwer gefordert. (Symbolfoto) (Britta Pedersen/dpa)

Bei der Bekämpfung eines Feuers in Lilienthal am Sonnabend haben gleich mehrere Feuerwehrleute Verletzungen davongetragen. Das Feuer war am späten Nachmittag in einem Reihenmittelhaus in der Pillauer Straße ausgebrochen.

Nachdem die Bewohnerin den Brand bemerkt hatte und zum Nachbarn geflohen war, rückten sämtliche fünf Lilienthaler Ortsfeuerwehren an, da der Brand auf die Nachbarhäuser überzugreifen drohte. Insgesamt waren 84 Feuerwehrleute sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes im Einsatz.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dachfenster. Die Brandbekämpfer gingen unter Atemschutz gegen das Feuer vor, außerdem öffneten sie über eine Drehleiter das Dach, um auch von dieser Seite die Kontrolle zu erlangen.

Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz Verbrennungen im Nackenbereich und musste im Krankenhaus behandelt werden, ein weiterer kam mit einer Handverletzung in die Klinik. Ein dritter erlitt einen Schwächeanfall, konnte aber vor Ort behandelt werden.

Zivilisten kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, das Haus allerdings ist nach Feuerwehrangaben nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 150000 Euro geschätzt.