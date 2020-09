Das Feuerwehrhaus in Grasberg kann nicht erweitert werden. (Christian Kosak)

Grasberg. Nachdem der Planungsausschuss sich für Grasberger Verhältnisse ungewöhnlich lange mit der Diskussion über ein neues Gewerbegebiet an der Wörpedorfer Straße beschäftigt hatte, ging es nach über zwei Stunden im normalen Grasberger Tempo weiter: Die restlichen drei Punkte der Tagesordnung waren in einer halben Stunde abgehandelt.

Die Ortsfeuerwehr Grasberg braucht ein neues Gerätehaus. Das soll auf einer Teilfläche der Sport- und Freizeitanlage Wörpedorf entstehen, die jetzt vom Reitverein als Pferdeweide verwendet wird. „Vor einem Jahr hätten wir noch nicht damit gerechnet, dass wir darüber reden müssen“, meinte Kai Entelmann (CDU). Damals habe man noch gedacht, dass das heutige Gebäude am Wiesendamm hinter dem Rathaus erweitert werden könne. Dort reiche aber der Platz nicht aus, deshalb bleibe leider nur die Fläche des Reitvereins. Dafür soll jetzt, so die einstimmige Empfehlung des Ausschusses, der Bebauungsplan geändert werden.

Geändert wird auch die Außenbereichssatzung für die Meinershauser Straße. Außenbereichssatzungen sind die einzige Möglichkeit, in Findorffsiedlungen Baugenehmigungen für einzelne neue Wohnhäuser auf den Hofstellen zu bekommen, ohne einen Bebauungsplan aufstellen zu müssen. Der Eigentümer des Grundstücks Nummer 117 hatte beantragt, das Baufenster ein wenig nach hinten zu verschieben, damit das neue Haus nicht zu dicht an der Straße stehen werde. Das hatte der Landkreis zunächst abgelehnt mit der Begründung, es entspreche nicht dem Charakter der Hofstelle. Dann hat sich aber herausgestellt, dass in dem Baufenster Bäume stehen, weshalb der Landkreis einer Verschiebung nun doch zustimmt. Das Grundstück Nummer 156 bekommt eine neue Zufahrt. Weil das Grundstück inzwischen geteilt wurde, bekommt die hintere Hälfte die Hausnummer 158.

Die SPD hatte beantragt, in Zukunft jedes Jahr ein Budget für Nachpflanzungen von Bäumen einzusetzen, um umgestürzte oder gefällte Bäume ersetzen zu können. Das soll nun geschehen, so die einstimmige Empfehlung des Ausschusses. Im nächsten Jahr soll dieses Budget 7500 Euro betragen.