Zu einem brennenden Baum wurde die Feuerwehr am Sonnabend gegen 22 Uhr gerufen. (Carsten Rehder)

Landkreis Rotenburg. Kurz, aber heftig war das Gewitter am Sonnabendabend in der Region. Die Freiwillige Feuerwehr Westervesede musste gegen 22 Uhr ausrücken zu einem Baumbrand an einem Wirtschaftsweg in ihrem Ort. Ein Blitz hatte den Baum getroffen. Mit einem B-Strahlrohr löschte die Feuerwehr die Flammen und kühlte den Baum mit dem kompletten Wasserinhalt des Tanklöschfahrzeugs soweit runter, dass er sich nicht erneut entflammen konnte, teilte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Scheeßel am Sonntag mit. Nach rund 30 Minuten konnten die Kameraden die Einsatzstelle wieder verlassen.