Turbulenter Geburtstag: Dieses Fohlen kam erst am Donnerstag auf die Welt und landete gleich in der Wümme. Die Feuerwehr half ihm wieder heraus. (Feuerwehr Rotenburg)

Landkreis Rotenburg. Eine spektakuläre Tierrettung hat die Rotenburger Feuerwehr am Donnerstag im Lauenbrücker Weg hingelegt. Nach eigenen Angaben wurden die Einsatzkräfte am Nachmittag darüber informiert, dass sich in der Wümme ein Fohlen befinden soll. Der Einsatzort war mit Fahrzeugen nicht zu erreichen, daher machten sich die Feuerwehrleute zu Fuß auf den Weg und fanden das Tier tatsächlich im Wasser. Zum Glück wurde es durch Buschwerk gehalten, sonst hätte die Gefahr bestanden, dass das erst an diesem Tag geborene Fohlen abgetrieben wird. Mit vereinten Kräften gelang es den Kameraden, das Tier wieder an Land zu heben. Dort warteten schon die Pferdebesitzer und die Stute, die den Einsatz der Feuerwehr genau beobachtet hatte und sich nicht vom Einsatzort wegführen ließ, bis ihre Tochter sicher an Land gebracht war, berichten die Einsatzkräfte. Eine Tierärztin untersuchte das Tier. Es war unverletzt geblieben.