Schwieriger Einsatz: Feuerwehrleute aus Grasberg und Umgebung mussten im Juni den Brand eines Strohlagers in Meinershausen löschen. (Lars Fischer)

Lilienthal/Osterholz/Rotenburg. Den Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein gehen die Einsatzkräfte aus. Als vierte Gemeinde im Land nach List auf Sylt, Burg in Dithmarschen und Friedrichstadt werden jetzt auch im Ostseebad Grömitz Bürger zum Feuerwehrdienst verpflichtet. Eine Verpflichtung der Einwohner zum Zwangsdienst am Schlauch ist dagegen in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg nicht abzusehen. Die Feuerwehren haben nach Angaben der Kreisbrandmeister derzeit keine Probleme mit der vorgeschriebenen Feuerwehr-Sollstärke. „Bei uns ist es kein Thema“, sagt Jan Hinken. Keine der 52 Ortsfeuerwehren im Landkreis Osterholz habe akute Sorgen, auch wenn die Zahl der Freiwilligen insgesamt zurückgehe. Noch gebe es mit rund 1700 Männern und Frauen zwischen 18 und 67 Jahren genügend Einsatzkräfte. Wichtig sei, dass alle Altersstufen halbwegs gleichmäßig verteilt seien, damit nicht auf einmal ein ganzer Schwung komplett in die Altersabteilung wechsele und der Nachwuchs fehle.

Nicht von sinkenden, sondern von steigenden Zahlen kann sein Kollege Peter Dettmer, Kreisbrandmeister im Landkreis Rotenburg, berichten. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine leicht steigende Mitgliederzahl haben.“ Zurzeit sind es knapp 7000 Mitglieder, der Frauenanteil liegt bei zwölf Prozent. Die einzelnen Wehren könnten die Mindestsollstärke in der Regel noch gut erfüllen, so Dettmer. In ganz kleinen Orten werde es allerdings oftmals schwierig, tagsüber die Einsatzfahrzeuge zu besetzen, weil unter anderem die Zahl der Landwirte abgenommen habe. „In solchen Fällen werden auch die Feuerwehren in den Nachbarorten alarmiert“, so Dettmer. Der Gedanke, Menschen zu zwingen, dass sie helfen, behagt dem Rotenburger Kreisbrandmeister nicht. „Da bleibt ein fader Beigeschmack, denn wenn ich etwas freiwillig mache, ist es anders, als wenn ich etwas machen muss.“

Sorgen macht sich auch Andreas Hensel nicht. Er ist Gemeindebrandmeister von Lilienthal, in der es fünf Wehren gibt: Lilienthal-Falkenberg, Seebergen, Heidberg, Worphausen und St. Jürgen. „Die Personaldecke ist ausreichend“, weiß Hensel. „Aber ich werde mich über jedes weiteres Mitglied freuen.“ Zurzeit gibt es in der Gemeinde 212 Feuerwehrleute, der Anteil der Frauen liegt unter zehn Prozent. Dazu kommen vier Kinder- und drei Jugendfeuerwehren.

Die Lilienthaler erreichen nach Hensels Ansicht die Sollstärke wochentags auch deshalb, weil sie genügend Feuerwehrleute für Einsätze mobilisieren können. Viele Kameraden arbeiten nicht weit weg vom Heimatort und können im Alarmfall kommen. „Lilienthal ist so groß, dass wir hier viele Arbeitsplätze haben“. Pendlergemeinden hätten es dagegen schwerer, genügend Leute für die Feuerwehren zu finden. „In der Ortsfeuerwehr Lilienthal arbeiten relativ viele Mitglieder bei Nabertherm und auch bei Plate“, so Hensel. Sie ist die größte Feuerwehr der Gemeinde und zählt rund 60 Männer und Frauen, die da sind, wenn es brennt, einen Verkehrsunfall gibt oder ein Baum aufs Haus zu fallen droht. Zu bereits 127 Einsätzen musste sie in diesem Jahr ausrücken.

Doppelmitgliedschaft gegen Engpässe

Eine weitere Strategie, um Personalengpässen zu begegnen, ist die der Doppelmitgliedschaft. So gibt es etwa in Lilienthal nach Angaben von Andreas Hensel eine Reihe von Feuerwehrleuten, die Mitglieder in Wehren anderer Kommunen wie Grasberg und Worpswede sind, jedoch auch in der Lilienthal eingesetzt werden können. Die Möglichkeit der Doppelmitgliedschaft wurde 2012 mit einer Änderung des Brandschutzgesetzes geschaffen.

Für Jan Hinken ist der Job bei der Feuerwehr mit einer Schwierigkeit verbunden, die manchen abschrecken könnte: Wer ausrücken will, braucht eine Ausbildung, und die dauert ein bis zwei Jahre. „Das setzt Bereitschaft des Einzelnen voraus.“ Früher sei es selbstverständlich gewesen, dass in jedem Haushalt ein Mitglied bei der Feuerwehr war, weiß Peter Dettmer. „Heute haben wir leider mehr Anonymität in der Gesellschaft.“ Nachwuchsarbeit halten die beiden Kreisbrandmeister und Andreas Hensel da für ganz wichtig. „Wir müssen die Kinder im jungen Alter erreichen“, unterstreicht Peter Dettmer.