Eine Unwetterfront zog am Donnerstagabend über Norddeutschland hinweg. Das Foto zeigt, wie es im Raum Hannover aussah. (Julian Stratenschulte/dpa)

Es war schon bedrohlich, was da am Donnerstagabend von Südwesten aufzog. Der heftige Sturm, der über Teile Westdeutschlands zog, machte auch vor Bremen und Umgebung nicht halt. Für den Raum Lilienthal, Grasberg und Worpswede verlief das Wetterereignis nach ersten Informationen der Feuerwehren zwar glimpflich, das Einsatzaufkommen war aber dennoch erheblich. So kamen die Worpsweder Feuerwehren bis zum frühen Abend auf sieben sturmbedingte Einsätze, wie Ortsbrandmeister Timo Kück auf Nachfrage mitteilte. Vor allem im Ortsteil Neu St. Jürgen seien mehrere Bäume abgeknickt oder entwurzelt worden. In Ostersode fuhr ein Auto gegen einen Baum, der auf die Straße gefallen war. Verletzte gab es den ersten Informationen zufolge aber nicht.

Auch im Raum Lilienthal ging es rund. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe verzeichnete Gemeindebrandmeister Andreas Hensel neun Einsätze. Vier von fünf Wehren waren am Abend im Einsatz. Die Lilienthaler Wehren richteten vor Ort kurzfristig eine Einsatzleitung ein, um losgelöst von der Leitstelle in Bremerhaven gezielter auf die Unwetterlage reagieren zu können. Der kurze, aber heftige Regen sei gar nicht das Problem gewesen, dafür war die Wassermenge, die vom Himmel fiel, dann doch zu gering, sagte Hensel. Vor allem hätten es seine Leute mit Bäumen auf der Straße oder herabgefallenen Ästen zu tun gehabt. Alles zu bewältigen, wie der Gemeindebrandmeister betonte. Sorge bereitete ihm aber vor allem der Sturm, der für die Nacht erwartet wurde.

Auch in Grasberg gab es jede Menge zu tun. Laut Gemeindebrandmeister Norbert Blanke sei die Region vom Gröbsten verschont worden. Die Feuerwehren in seinem Bereich verzeichneten einige umgestürzte Bäume und verstopfte Gullys, "keine dramatischen Sachen". Allerdings räumte er ein, dass einige Schäden zu diesem Zeitpunkt womöglich noch gar nicht entdeckt waren. Daher galt es, wachsam zu sein. Die Einsatzkräfte fuhren am Abend noch einmal die Hauptverkehrsstraßen ab, um nach weiteren Unwetterfolgen zu suchen. Angesichts von zunächst rund zehn Einsätzen bilanzierte Blanke: "Wir haben reichlich Glück gehabt."