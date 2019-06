Feuerwehrmänner zerschneiden bei einer Übung mit einer hydraulischen Rettungsschere die Karosserie eines Elektroautos. (Sven Hoppe/dpa)

Der Trend zur E-Mobilität stellt auch die Feuerwehren vor neue Herausforderungen: Bei Unfällen, in die Autos mit alternativen Antrieben verwickelt sind, müssen die Einsatzkräfte etliche technische Besonderheiten beachten. Der Umgang mit 500-Volt-Anlagen will gelernt sein. Vor allem geht es um die Frage, wie der Strom zur Gefahrenabwehr schnellstmöglich abgeklemmt werden kann. Schlaflose Nächte, so versichert Lilienthals Ortsbrandmeister Lars van den Hoogen, habe er deswegen allerdings nicht. „Die Welt entwickelt sich weiter. Wir sind darauf geschult, Gefahren zu erkennen. Das ist Standard bei der Feuerwehr“, sagt er. „Alles beherrschbar“, beruhigt auch Grasbergs Gemeindebrandmeister Norbert Blanke.

Es ist erst wenige Wochen her, da verzeichneten die Grasberger ihren ersten Stromer-Einsatz: Auf dem Achterdamm nahe Wilstedt war eine Autofahrerin verunglückt, um die sich Ersthelfer und die Feuerwehr kümmerten, bis der Rettungsdienst übernahm. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem kopfüber in der Böschung liegenden Fahrzeug um ein Hybrid-Auto – also eines, das sowohl über einen Elektro- als auch über einen Verbrennungsmotor verfügt. Um bei der Bergung jegliches Risiko von Stromschlägen oder Kraftstoff-Verpuffungen durch elektrisch ausgelöste Funken auszuschließen, holte die Feuerwehr über die Leitstelle nähere Informationen ein. „Über das Kennzeichen kommt die Leitstelle an die Sicherheitsdatenblätter der Fahrzeughersteller heran. Diese werden an uns weitergeleitet. Entsprechend der Angaben können wir dann weiter vorgehen. Jedes Fahrzeug ist anders“, sagt Feuerwehrchef Norbert Blanke. Auch in Wilstedt schafften es die Feuerwehrleute mithilfe der Angaben aus der Leitstelle schnell, den Schalter umzulegen, so dass nichts mehr unter Strom stand.

Lilienthals Ortsbrandmeister Lars van den Hoogen betont, dass die Feuerwehr im Prinzip immer gleich vorgeht, wenn sie zu Autounfällen ausrückt. „Die Erkundung ist das A und O. Wir haben da unsere Auto-Regel, die sich in der Praxis bewährt hat. A steht für austretende Betriebsstoffe, U für Unterboden, T für Tankdeckel und O für Oberfläche. Alles nehmen wir in Augenschein, wenn wir am Unfallort eintreffen. So lässt sich meist schnell herausfinden, mit welchem Fahrzeug und welcher Antriebsart wir es zu tun haben und was zu beachten ist“, erklärt van den Hoogen. Reine Elektroautos sind leicht am großen E im Kennzeichen zu erkennen, einen Auspuff sucht man vergeblich und statt eines Tanks gibt es eben einen Ladekabel-Anschluss. Im Motorraum selbst sind die Hochvolt-Leitungen an ihrer auffälligen orangenen Ummantelung zu erkennen. Hybrid-Autos sind oft von außen nicht ganz so leicht auszumachen, der Unterschied zum herkömmlichen Benziner oder Diesel erschließt sich häufig erst auf den zweiten Blick. Beschriftungen und Embleme können wichtige Hinweise geben.

Vorsicht ist geboten, wenn ein Elektroauto stark deformiert ist und die Feuerwehr die Hydraulikschere ansetzen muss. Stromführende Leitungen befinden sich unter Umständen auch im Schweller oder in den Säulen des Fahrzeugs – sie zu durchtrennen, ohne dass der Strom abgeschaltet ist, könnte die Feuerwehrleute in Lebensgefahr bringen. Schon von daher lautet das oberste Gebot: Erst Strom ausschalten, dann weiter machen.

Für Lars van den Hoogen stellen E-Autos aber grundsätzlich kein größeres Risiko als andere Autos dar. Für sie würden hohe Sicherheitsstandards gelten. Wird an einem E-Auto beispielsweise der Airbag ausgelöst, wird die Hochvolt-Anlage automatisch abgeschaltet, weiß der Feuerwehrmann. Und Lithium-Ionen-Akkus seien zum Beispiel mit Klappen ausgestattet, über die Druck entweichen könne, sollte sich der Speicher infolge einer Beschädigung stark erhitzen und Feuer fangen. Explosionsgefahr bestehe nicht. Ein brennender Akku lasse sich löschen, auch wenn dafür vergleichsweise viel Wasser nötig sei.

Spezielle Schulungen für Unfalleinsätze an Elektroautos gibt es bisher weder bei der Feuerwehr in Lilienthal-Falkenberg noch in Grasberg. Aber natürlich werde über das Thema im Rahmen der allgemeinen Schulungen gesprochen, betonen sie. „Wir sind sensibilisiert und gehen davon aus, dass das Thema noch größer wird, je weiter verbreitet die Elektrofahrzeuge auch bei uns in der Region sind“, sagt Gemeindebrandmeister Norbert Blanke. Und auch Lars van den Hoogen erwartet, dass die Feuerwehr stärker gefordert sein dürfte, je mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind. „Wir sind darauf eingestellt“, sagt der Lilienthaler Ortsfeuerwehrchef.