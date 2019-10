Einsatz für die Grasberger Feuerwehren. Im Ortszentrum brannte ein Schornstein. (Symbolfoto) (Britta Pedersen/dpa)

Ein Feuer in Grasberg hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehren der Region beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Nachmittag ein Schornstein des Hotels und Restaurants „Grasberger Hof“ an der Speckmannstraße in Brand geraten. Nachdem den Rettungskräften ein Dachstuhlbrand gemeldet worden war, rückten sie mit den Wehren Grasberg, Rautendorf und Otterstein aus. Auch die Feuerwehr Lilienthal-Falkenberg wurde hinzugeholt, da sie über eine Drehleiter verfügt. Laut Gemeindebrandmeister Norbert Blanke waren 65 Personen im Einsatz.

Vor Ort konnten die Helfer den Brand schnell unter Kontrolle bringen, auch der Schaden, der durch das Feuer und das Löschwasser entstanden ist, dürfte sich in Grenzen halten, mutmaßte Blanke. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Wie es hieß, wurde das Restaurant für den Rest des Tages geschlossen. Die Betreiber waren für eine Nachfrage nicht zu erreichen. Der Einsatz sorgte für Verkehrsbehinderungen: Für die Dauer der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt Speckmannstraße gesperrt.

+++ Diese Meldung wurde um 16.50 Uhr aktualisiert. +++