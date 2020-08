Ein Funke reicht bei den derzeitigen Wetterverhältnissen, um ganze Flächen in Brand zu setzen. Das Löschen, raten Fachleute, sollten Feuerwehrleute übernehmen. (Alexander Rüsche/dpa)

Lilienthal. Die Luft flirrt vor Hitze, der Boden ist staubtrocken. Unter den Flip-Flops knistert verdorrtes Gras. Ein Ende der Trockenheit ist laut Deutschem Wetterdienst vorerst nicht in Sicht. Feuerwehrleute, die Mitarbeiter von Forstbetrieben und die Wetterbeobachter sind alarmiert. Sie warnen vor der hohen Wald- und Flächenbrandgefahr in der Region.

Ein kleiner Funke könnte binnen kürzester Zeit zu einem verheerenden Flächenbrand auswachsen. „Auch wenn es vor Wochen geregnet hat: Der Boden ist knochentrocken“, sagt Worpswedes Gemeindebrandmeister Timo Kück. Am Wochenende war bei Worpswede ein Roggenfeld in Brand geraten, die Flammen breiteten sich auf 5000 Quadratmeter Ackerfläche aus. Das Eingreifen der Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert, teilte die Polizei später mit. Timo Kück: „Ein Stein fliegt durchs Mähwerk, Funken entstehen und das trockene Gras entzündet sich“. Eine leichte Brise habe das Feuer sofort in Richtung Teufelsmoor getrieben.

Ein Szenario, das viele unterschätzen, glaubt der Vizepräsident der Niedersächsischen Landesforsten, Klaus Jänich. Die Experten vom Deutschen Wetterdienst stufen die Gefahr von Waldbränden für die Region um Rotenburg/Wümme und Worpswede seit Tagen als hoch ein – ebenso wie die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gras- und Ernteflächen entzünden könnten (Stufe 4 von insgesamt 5). In Lilienthal und Umgebung haben die Behörden deshalb Waldbrandstufe 4 bis 5 ausgerufen, so Timo Kück: "Es ist verboten, auch nur irgendetwas abzubrennen." Klaus Jänich mahnt ebenfalls zur Vorsicht und Wachsamkeit: „Das Verbot, im Wald zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober zu rauchen oder Feuer zu entzünden, ist strikt einzuhalten."

Zurzeit sei auch der Feuerkorb tabu. „Bis zur Waldbrandstufe 3 spricht grundsätzlich nichts gegen einen Feuerkorb, wenn der Untergrund feuerfest ist, die Funken keinen Flächenbrand auslösen können und die Glut am Ende vollständig gelöscht wird“, sagt Timo Kück. In diesen Tagen aber rät er dringend ab. „Wenn der Wind günstig steht, fliegen die Funken kilometerweit und können einen Brand auslösen.“ Kück zufolge sind die Flammen in Feuerkörben und -schalen häufig ein Grund, warum die Freiwilligen Feuerwehren ausrücken. „Passanten sehen den Rauch und rufen bei der Leitstelle an.“ Deren Mitarbeiter schicken zwei Feuerwehren los, um vor Ort die Lage zu bewerten. „Öfter haben die Leute im Garten am Feuerkorb gesessen und Stockbrot gebacken, das geht leider gar nicht“, so Kück. Bei manchen reiche ein Appell an die Vernunft; wer keine Einsicht zeige, dessen Verhalten gelte als mutwillig und könne eine Anzeige nach sich ziehen.

Zu den häufigsten Auslösern von Flächenbränden zählt Kück heiße Metallteile an der Unterseite von Autos, die am Straßenrand parken. „Wo das Gras höher ist, entzünden Teile des Auspuffs die Halme.“ Tobias Vogt vom Zentrum für agrarmeteorologische Forschung in Braunschweig dagegen macht hauptsächlich den Funkenflug an Bahnstrecken und Blitzeinschläge für Böschungs- und Flächenbrände verantwortlich. Lilienthals Gemeindebrandmeister Andreas Hensel fällt der sorglose Umgang mit Flammenwerfern auf. Es komme häufiger vor, dass Mitbürger Unkraut unter Hecken und Büschen mit offenem Feuer entfernten und dabei Brände verursachen.

Entgegen aller Erwartungen sind die 52 Ortsfeuerwehren im Landkreis Osterholz bislang zu ungewöhnlich wenigen und ausschließlich kleineren Einsätze gerufen worden, so der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Jan Hinken. Die Worpsweder Wehr wurde außer zu dem brennenden Roggenfeld zu nur einem weiteren Einsatz an einer Straße in Richtung Waakhausen gerufen. In Lilienthal sorgte die Trockenheit laut Andreas Hensel für einen Feueralarm: Am Verbindungsweg zwischen der Straße Trupe und Truperdeich brannte die Böschung. Weideland und Maisäcker, von denen es hier viele gebe, seien eben nicht so leicht entzündbar wie Getreide, das trocken auf dem Halm stehe oder Nadelwälder: „Davon haben wir im Landkreis auch ein paar Stellen, aber die werden nicht touristisch genutzt, das ist unproblematisch“, begründet Andreas Hensel. In Tarmstedt rückte die Feuerwehr ebenfalls nur zu einem kleinen Flächenbrand aus, sagt Ortsbrandmeister Adrian Nötzel. Er und Jan Hinken vermuten, dass die Menschen vorsichtiger und aufmerksamer geworden sind und Lohnunternehmen auf den Äckern modernere Maschinen einsetzen.

Tendenziell, da sind sich die befragten Gemeindebrandmeister einig, wird die Anzahl der Einsätze wegen Trockenheit in den kommenden Jahren steigen – und nicht immer sind Flammen im Spiel. In Seebergen sind vor einer Woche die trockenen Äste einer Eiche abgebrochen und auf Autos gefallen. „Die Standsicherheit der Bäume leidet unter der Trockenheit“, so Andreas Hensel. „Geschwächte Bäume werfen auch mal Äste ab.“

Im Fall des brennenden Roggenfeldes, so Timo Kück, haben die Ersthelfer kürzlich geradezu vorbildlich reagiert: „Sie haben Rauch gesehen und die Feuerwehr gerufen.“ An oberster Stelle stehe der Eigenschutz. „Wir als Feuerwehr haben die Schutzausrüstung und die Erfahrung.“ Vom heroischen Einsatz mit dem Zwei-Kilo-Feuerlöscher aus dem Auto rät Timo Kück ab. Der Wind könnte in Bruchteilen von Sekunden drehen, „dann schlagen einem die Flammen plötzlich entgegen“, warnt der Worpsweder Gemeindebrandmeister.