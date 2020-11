Wurden ausgezeichnet: die langjährigen Feuerwehrmitglieder Peter Blome, Herbert Gerken und Christian Dohrmann (von links). (Christina Klinghagen)

Tarmstedt. Sie sind die Retter in der Not. Auch wenn ihr Job oft gefährlich ist und er ihnen einiges abverlangt, so gibt es gute Gründe, um über Jahrzehnte Mitglied der Feuerwehr in Tarmstedt zu sein. Peter Blome, Herbert Gerken und Gerald Kahrs gehören zur Altersabteilung und sind seit 50 Jahren dabei. Ihr Kollege Christian Dohrmann leistet seit 25 Jahren seinen Feuerwehrdienst. Gemeindebrandmeister Harald Cordes hat sie jetzt mit einer Urkunde und einer Anstecknadel ausgezeichnet: das Trio mit dem sogenannten „Spiegelei“ in Gold für 50 Jahre und Dohrmann mit der Nadel in Silber für 25 Jahre.

Peter Blome erinnert sich gerne an die Zeit zurück, als er im Jahr 1969 der Freiwilligen Feuerwehr in Oberneuland beitrat. Seinen ersten Einsatz hatte er auf einem Bauernhof, der nach Schweißarbeiten in Brand geraten war. „Das war schon aufregend, als junger Mensch dabei zu sein. Ich hatte ja noch keine großen Erfahrungen, aber es war spannend“, schildert der 69-Jährige, dessen Vater schon bei der Freiwilligen Feuerwehr gedient hat.

Im Jahr 1975 wechselte Blome dann zur Feuerwehr Tarmstedt. Über die Jahrzehnte war er in unterschiedlichen Funktionen tätig. „Ich war Gruppenführer, habe 25 Jahre lang den Atemschutz geleitet. In Tarmstedt war ich dann Truppen-, Gruppen- und Zugführer sowie Atemschutzgerätewart“, zählt Blome auf, der von 1991 bis 2003 stellvertretender Ortsbrandmeister war.

Wenn der Meldesender piepte, habe er senkrecht im Bett gestanden und sei binnen kürzester Zeit zur Feuerwehrwache gefahren, erinnert sich Blome. Da muss auch die Familie mitspielen. „Meine Frau hatte damit keine Schwierigkeiten und sagte immer, denn mal los“, berichtet Blome und fügt hinzu: „Wir sind dafür da, um Menschen zu helfen. Für uns zählt die Kameradschaft.“ Um einen Ausgleich zum Beruf und Feuerwehrdienst zu schaffen, habe er sich immer gerne um Haus, Hof und Garten gekümmert. Nicht immer sei es leicht gewesen, seinen Beruf als Fliesenleger mit den Diensten bei der Feuerwehr unter einen Hut zu kriegen. Zu 90 Prozent habe er es aber hinbekommen. An Fortbildungen nahm er in seinem Urlaub teil. „Ich bereue nicht einen Tag“, versichert Blome, der bis heute mit großer Freude in der Altersabteilung aktiv ist. Nicht nur seinen Enkeln rät er, in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv zu werden. „Ich wünsche mir, dass sich hier mehr junge Leute engagieren.“

Dem kann sich Herbert Gerken nur anschließen. Er ist der jüngste von vier Brüdern, die sich alle schon in jungen Jahren für den Feuerwehrdienst begeistern konnten. Menschen zu helfen und die Kameradschaft motivierten ihn, selbst aktiv zu werden und das seit 50 Jahren. „Mein ältester Bruder war 78 Jahre lang bei der Freiwilligen Feuerwehr“, betont der ehemalige Kraftfahrer, den es im Alter von 20 Jahren zu den Brandschützern in Worphausen zog, bei denen es seinen Aussagen nach damals noch keine Bürokratie gab. Durch seine Heirat wechselte er nach Tüschendorf. Bei einem späteren Umzug entschied er sich, der Feuerwehr Tarmstedt beizutreten, das war im Jahr 1982. Begonnen habe er damals als normaler Feuerwehrmann und Gruppenführer. Regelmäßige Ausbildungen und Übungsdienste gehörten dazu. Mit den Jahren sei er in den Festausschuss gewählt worden. Wie der 72-Jährige schildert, habe er zum Ausgleich immer gerne Fußball gespielt und das bis zu seinem 58. Lebensjahr.

Freude an Wettkämpfen

„Mein Freund hat damals so lange gewartet, bis wir zusammen eintreten konnten“, erinnert sich Christian Dohrmann, der 1993 den Weg zur Feuerwehr Tarmstedt fand. Damals war er gerade mal 16 Jahre alt und brannte darauf, endlich loslegen zu können. „Unsere Väter waren schon bei der Feuerwehr, und es hat mich einfach immer interessiert“, erklärt der 42-jährige Tischler, der als Hauptfeuerwehrmann, Maschinist und Funker aktiv ist. Besondere Freude habe er immer an den Wettkämpfen gehabt, die in Gruppen zusammen mit Jung und Alt ausgetragen werden. „Man muss die Bereitschaft mitbringen, sich ausbilden zu lassen“, so Dohrmann.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr zähle, dass man sich aufeinander verlassen und sich vertrauen könne, was ihm besonders wichtig sei, sagt Dohrmann. Mit der Feuerwehr Tarmstedt fühlt er sich so eng verbunden, dass er sich dort sogar in der Zeit eines Umzugs engagierte. „In den ersten zehn Jahren habe ich kaum einen Dienst ausfallen lassen. Jetzt mit der Familie ist es ein wenig anders“, erzählt er. Seine sechsjährige Tochter und sein vier Jahre älterer Sohn, der von der Feuerwehr ebenso fasziniert ist wie sein Vater, finden es jedenfalls klasse, was ihr Papa in der Freizeit so leistet.

Tarmstedts Ortsbrandmeister Adrian Nötzel begrüßt das Interesse des Nachwuchses sehr. „Wir haben 29 Mädchen und Jungen bei der Jugendfeuerwehr. Wenn man jährlich ein bis zwei dazubekommt, ist man schon glücklich“, berichtet er und hebt hervor, dass sich auch gerne Quereinsteiger melden dürften. Im aktiven Dienst seien aktuell 64 Personen. „Von 16 bis 66 Jahren ist alles dabei“, so Nötzel.

Die Corona-Pandemie ist auch bei der Feuerwehr immer wieder Thema. Adrian Nötzel versichert, man würde stets darauf achten, dass alle Regeln und Richtlinien eingehalten werden. „Die Übungsdienste haben wir auf Null gezogen. Die Jugendfeuerwehr ist befreit. Sie darf keinen Dienst machen, ebenso wie die Altersabteilung. Wir wollen uns schützen, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können.“